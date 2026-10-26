GNOMI Integrated Communications: Η πρωτιά στα Carob Awards είναι μεγάλη ευθύνη

Πρόκειται για μια εταιρία με σοβαρό υπόβαθρο, δυνατή ομάδα από έμπειρα και νεαρά ταλέντα, μεγάλη εμπειρία και πολύτιμους συνεργάτες, με τους οποίους μοιράζεται αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, για να καταφέρνει κάθε φορά να ξεπερνά τον εαυτό της και να ψηλώνει τον πήχη για ολόκληρη την αγορά.

Τα 4α Carob Awards - τα βραβεία που διοργανώνει ο Συνδέσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, σε μια λαμπερή γιορτή της δημιουργικότητας.

«Τα βραβεία δεν είναι αυτοσκοπός, αποτελούν όμως αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και της αποδοτικής συνεργασίας με τους πελάτες μας, για να καταφέρνουμε να σχεδιάζουμε τις Στρατηγικές και τις insightful εκστρατείες, οι οποίες ενισχύουν τα brands των οποίων έχουμε την ευθύνη.» μας λέει ο Μάριος Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής της Gnomi Integrated Communications και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών του Ομίλου. Συνεχίζοντας δήλωσε: «Εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας των Γνωμικών, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, ώστε να πρωτοπορούμε και να τολμούμε να δημιουργούμε δουλειές που αλλάζουν βήμα-βήμα την κυπριακή διαφημιστική βιομηχανία. Ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολύτιμους συνεργάτες μας, οι οποίοι συμμερίζονται κάθε φορά το πάθος μας για ένα award-wining αποτέλεσμα. Και μια υπόσχεση - να μην σταματήσουμε ποτέ να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να φέρνουμε αποτελέσματα για τα brands που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε.»