ERB ASFALISTIKI: Παρουσίαση για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της ERB ASFALISTIKI με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Νέες Απαιτήσεις ISO 9001:2026 & ISO 14001:2026».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, στο Αμφιθέατρο «Λήδρα» στα κεντρικά γραφεία της ERB ASFALISTIKI, στη Λευκωσία, και επικεντρώθηκε στις νέες απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2026 για τη διαχείριση ποιότητας και ISO 14001:2026 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Πάρις Χρυσός, Σύμβουλος QHSE και Ανώτερος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις των δύο προτύπων και παράλληλα ανέδειξε τη σημασία τους στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Για την ERB ASFALISTIKI, η ποιότητα, η ασφάλεια και η υπευθυνότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία μιας σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας. Συνεχίζουμε μαζί, με συνέπεια, να επενδύουμε στη γνώση, την πρόληψη και τη συνεχή βελτίωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος για όλους.