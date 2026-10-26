Ευρωπαϊκή διάκριση για το Πανεπιστήμιο Frederick στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτόμου Διδασκαλίας 2026

Η Δρ Κυριάκου και η ομάδα συνεργατών της βραβεύθηκαν για το ευρωπαϊκό έργο RE.MA.C. (Reinventing Mainstream Classrooms), το οποίο συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Frederick και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς CARDET (Κύπρος), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Algarve (Πορτογαλία), CESIE (Ιταλία) και SOS Malta (Μάλτα).

Την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick αποτέλεσαν η Δρ Νάνσια Κυριάκου, η Αντιπρύτανις Εκπαιδευτικής Στρατηγικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Νίκλεια Ετεοκλέους, καθώς και οι Δρ Ραφαέλα Νεοκλέους, Δρ Κατερίνα Μιχαήλ, Δρ Δέσπω Κυπριανού και Θεοδώρα Πατσαλίδου.

Το έργο RE.MA.C. στοχεύει στον μετασχηματισμό της γλωσσικής εκπαίδευσης μέσα από καινοτόμες, συμπεριληπτικές και ολιστικές παιδαγωγικές πρακτικές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων, γλωσσικά και πολιτισμικά ετερογενών σχολικών τάξεων. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν ένα καινοτόμο μοντέλο υβριδικής μάθησης, περισσότερες από 2.000 εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, και ένα εξατομικευμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένο να υποστηρίζει τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά και γλωσσικά ποικιλόμορφα μαθησιακά περιβάλλοντα. Παράλληλα, περισσότεροι από 2.000 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου, ενισχύοντας την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του στην εκπαιδευτική πράξη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε: «Συγχαίρω θερμά την εκλεκτή συνάδελφο Δρα Νάνσια Κυριάκου και την ερευνητική ομάδα για αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση. Η βράβευση του έργου RE.MA.C. αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας του Πανεπιστημίου Frederick να προωθεί την εκπαιδευτική καινοτομία, την έρευνα και τη συμπερίληψη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και ισότιμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών. Τέτοιες διακρίσεις μάς ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για όλες και όλους».

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Στόχος του είναι να αναδεικνύει και να επιβραβεύει το έργο εκπαιδευτικών και σχολείων, προβάλλοντας καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση μέσα από διακρατικές δράσεις.

Το 2026 βραβεύθηκαν συνολικά 112 έργα Erasmus+ από 30 χώρες. Πέντε από τις διακρίσεις αφορούσαν ευρωπαϊκά έργα στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και το RE.MA.C. του Πανεπιστημίου Frederick. Τα βραβεία απονέμει το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης), ως Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του Erasmus Festival 2026. Το βραβείο στη Δρ Κυριάκου απένειμε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΠ, καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής.