The Art of the Smart Deal: Πέντε ακίνητα που ξεχωρίζουν για τις δυνατότητες ανάπτυξής τους

Στο πλαίσιο αυτό, η Gordian διαθέτει μια σειρά από εμπορικά, οικιστικά, τουριστικά αλλά και μικτής χρήσης ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, προσφέροντας επιλογές για επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες που αναζητούν ευκαιρίες με δυνατότητες ανάπτυξης σε Λευκωσία, Λεμεσό και Αμμόχωστο.

Αρ. Αναφοράς 6585

Εμπορικό οικόπεδο στην Αγλαντζιά , Λευκωσία — Αρ. Αναφοράς 6585

Το ακίνητο είναι εμπορικό τεμάχιο σε προνομιακή τοποθεσία στην Αγλαντζιά, επί της Λεωφόρου Λάρνακος, σε απόσταση που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση από τη συμβολή των Λεωφόρων Λάρνακος και Αγλαντζιάς. Πρόκειται για δύο από τους κυριότερους εμπορικούς δρόμους της περιοχής, με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Το τεμάχιο έχει συνολικό εμβαδόν 718 τ.μ. και πρόσοψη 20 μέτρων, ενώ προσφέρεται για την ανάπτυξη καταστημάτων, γραφείων ή συνδυασμού των δύο χρήσεων.

Εντός του τεμαχίου βρίσκονται δύο ανεξάρτητες κατοικίες, οι οποίες ανεγέρθηκαν το 1955, με συνολικό εμβαδόν 241 τ.μ. Η εξαιρετική τοποθεσία του ακινήτου εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο της πόλης και τον αυτοκινητόδρομο. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από εμπορικές αναπτύξεις, γραφεία, πολυκατοικίες και όλες τις απαραίτητες ανέσεις και υπηρεσίες.

Το ακίνητο προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, με δυνατότητα ανέγερσης οικιστικής πολυκατοικίας με πυλωτή και τέσσερις ορόφους. Κάθε όροφος δύναται να έχει συνολικό εμβαδόν 251 τ.μ., καθώς και επιπλέον 26 τ.μ. κοινόχρηστων χώρων. Η ανάπτυξη προβλέπει διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων. Στην οροφή μπορούν να διαμορφωθούν χώροι εξυπηρέτησης και πρόσθετοι χώροι πολλαπλών χρήσεων, συνολικού εμβαδού περίπου 98 τ.μ., με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης από τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων.

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Αρ. Αναφοράς 7481

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Παύλο, Λευκωσία — Αρ. Αναφοράς 7481

Στην ενορία Αγίου Παύλου, στον Άγιο Δομέτιο, βρίσκεται εμπορικό οικόπεδο συνολικού εμβαδού 716 τ.μ., σε απόσταση 550 μέτρων από τον Ιππόδρομο Λευκωσίας.

Το ακίνητο διαθέτει πρόσοψη 25 μέτρων σε εγγεγραμμένο δρόμο. Εντός του τεμαχίου υπάρχει παλαιότερη, εγκαταλελειμμένη κατοικία.

Η θέση του προσφέρει εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο της Λευκωσίας, ενώ βρίσκεται κοντά σε βασικές υπηρεσίες, εστιατόρια και ανέσεις της περιοχής.

Το ακίνητο είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη γραφείων ή κτηρίου μικτής χρήσης με καταστήματα, γραφεία και διαμερίσματα.

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Αρ. Αναφοράς 7987

Κτήριο μικτής χρήσης στην Κλήρου, Λευκωσία — Αρ. Αναφοράς 7987

Στην είσοδο της Κλήρου βρίσκεται κτήριο μικτής χρήσης δύο ορόφων, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων από το τοπικό σχολείο.

Το ακίνητο έχει αναπτυχθεί σε τεμάχιο συνολικού εμβαδού 2,087 τ.μ. και περιλαμβάνει δύο καταστήματα στο ισόγειο, τέσσερα διαμερίσματα στον πρώτο όροφο, καθώς και υπόγειο με χώρους στάθμευσης και αποθήκες.

Τα δύο καταστήματα διαθέτουν συνολικό εσωτερικό εμβαδόν 566 τ.μ. και μεσοπάτωμα 227 τ.μ.. Το δυτικό κατάστημα λειτουργεί ως γυμναστήριο, ενώ το ανατολικό χρησιμοποιείται ως κατάστημα οικοδομικών υλικών, με πρόσβαση και στο μεσοπάτωμα.

Στον πρώτο όροφο υπάρχουν τέσσερα διαμερίσματα — ένα τεσσάρων υπνοδωματίων και τρία ενός υπνοδωματίου — με συνολικό εσωτερικό εμβαδόν 475 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 131 τ.μ. και ακάλυπτες βεράντες 55 τ.μ.

Παράλληλα, το γυμναστήριο και το διαμέρισμα τεσσάρων υπνοδωματίων είναι ενοικιασμένα, προσφέροντας σταθερό εισόδημα.

Υπάρχει συναινετική συμφωνία για την παράδοση ελεύθερης και κενής κατοχής του γυμναστηρίου μέχρι τις 31/12/2027 και του διαμερίσματος των 4 υπνοδωματίων μέχρι τις 31/12/2026.

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Αρ. Αναφοράς 8569

Οικιστικό τεμάχιο στον Αναλιόντα, Λευκωσία — Αρ. Αναφοράς 8569

Στον Αναλιόντα, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το κέντρο της κοινότητας, διατίθεται οικιστικό τεμάχιο συνολικού εμβαδού 11,295 τ.μ.

Το ακίνητο εφάπτεται σε εγγεγραμμένο δρόμο κατά μήκος του νότιου ορίου του, με πρόσοψη 169 μέτρων.

Η θέση του εξασφαλίζει κοντινή πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες του Αναλιόντα και στις γειτονικές περιοχές.

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Αρ. Αναφοράς 8008

Τουριστικά τεμάχια στο Πισσούρι, Λεμεσός — Αρ. Αναφοράς 8008

Στο Πισσούρι διατίθεται ένα σύνολο τεσσάρων τουριστικών τεμαχίων, συνολικού εμβαδού 44,683 τ.μ. Τα τεμάχια βρίσκονται σε απόσταση 1 χιλιομέτρου από το τουριστικό κέντρο του Πισσουρίου και 3 χιλιομέτρων από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου.

Η τοποθεσία προσφέρει πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και τη γύρω περιοχή, ενώ η ευρύτερη περιοχή του Πισσουρίου χαρακτηρίζεται από το φυσικό της τοπίο, τις αμμώδεις παραλίες και τον τουριστικό της χαρακτήρα.

Παράλληλα, τα ακίνητα προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε εστιατόρια, στο Aphrodite Hills Golf Club και στο εντυπωσιακό Ακρωτήρι Άσπρο, ενώ η θέση τους μεταξύ Λεμεσού και Πάφου ενισχύει την προσβασιμότητά τους.

Είναι ιδανικά για την ανάπτυξη τουριστικού ή οικιστικού συγκροτήματος κατοικιών.

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Αρ. Αναφοράς 8930

Ανεξάντλητα δικαιώματα ανάπτυξης στο Φρέναρος, Αμμόχωστος — Αρ. Αναφοράς 8930

Μια διαφορετική επενδυτική επιλογή στο Φρέναρος αποτελεί η πώληση ανεξάντλητων δικαιωμάτων ανάπτυξης σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από το τοπικό Δημοτικό Σχολείο και 820 μέτρων από τη βιομηχανική περιοχή Φρενάρους.

Τα δικαιώματα ανάπτυξης αφορούν το τεμάχιο με αριθμό εγγραφής 0/7062 και αντιστοιχούν σε εμβαδό 2,480 τ.μ. (από συνολικά 5,222 τ.μ.).

Εντός του όλου τεμαχίου υπάρχουν 14 κατοικίες και δύο κενά οικόπεδα.

Η τοποθεσία του προσφέρει καλή πρόσβαση προς το Παραλίμνι και την Αγία Νάπα.

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Οι παραπάνω επιλογές αποτελούν μέρος των διαθέσιμων ακινήτων που παρουσιάζει η Gordian, με προτάσεις διαφορετικού μεγέθους, χρήσης, τοποθεσίας και επενδυτικού χαρακτήρα.

Από εμπορικά οικόπεδα και κτήρια μικτής χρήσης μέχρι μεγάλες οικιστικές και τουριστικές εκτάσεις, τα Gordian Deals περιλαμβάνουν ακίνητα που μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικές στρατηγικές αξιοποίησης και ανάπτυξης.

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