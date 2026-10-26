Πέντε χρόνια, αμέτρητοι καφέδες, χιλιάδες χαμόγελα και ακόμη περισσότερα positive vibes! Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι τα αυθόρμητα coffee dates και τις μικρές απολαύσεις που δίνουν ξεχωριστή γεύση στην καθημερινότητά μας, το Bean Bar έχει γίνει μέρος των αγαπημένων μας συνηθειών. Και τώρα που κλείνει τα πέντε, έχει κάθε λόγο να το γιορτάσει! Με αφετηρία την εβδομάδα 26–30 Οκτωβρίου, το αγαπημένο specialty coffee brand μπαίνει σε birthday mood και προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή, με ξεχωριστές εκπλήξεις και μοναδικές προσφορές που θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του επετειακού μήνα.
Το Bean Bar γιορτάζει 5 χρόνια γεμάτα γεύσεις, ενέργεια και θετική διάθεση!
Η αλυσίδα γιορτάζει από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου με πέντε ημέρες ξεχωριστών προσφορών και συνεχίζει τις εκπλήξεις όλο τον μήνα.
Άλλωστε, η ξεχωριστή ταυτότητα του Bean Bar έχει χτιστεί γύρω από εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν την ημέρα μας λίγο πιο όμορφη. Στο διάλειμμα που περιμένουμε με ανυπομονησία, στις αυθόρμητες συναντήσεις με φίλους, στις αγαπημένες γεύσεις που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Συνδυάζοντας ποιοτικό specialty coffee, δημιουργικές γευστικές προτάσεις και θετική ενέργεια, το Bean Bar έχει χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του. Και επειδή τα γενέθλια είναι ακόμη πιο όμορφα όταν τα μοιράζεσαι, η αλυσίδα προσκαλεί όλους να γίνουν μέρος των εορτασμών, με πέντε ημέρες γεμάτες εκπλήξεις και έναν ολόκληρο μήνα ξεχωριστών προσφορών!
5 ημέρες, 5 εκπλήξεις! Η γιορτή ξεκινά!
Η πρώτη επετειακή εβδομάδα δίνει το σύνθημα για πέντε διαδοχικές ημέρες ξεχωριστών προσφορών, διαθέσιμων σε όλα τα κανάλια και τα σημεία πώλησης του Bean Bar. Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου, κάθε ημέρα έχει τον δικό της πρωταγωνιστή, με εκπτώσεις σε μια μεγάλη ποικιλία αγαπημένων προϊόντων.
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η γιορτή ξεκινά με άρωμα καφέ και 25% έκπτωση σε κάψουλες και κόκκους καφέ, για να απολαμβάνουμε την αγαπημένη εμπειρία Bean Bar και στο σπίτι. Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η ημέρα αποκτά extra boost, με 30% έκπτωση στα protein shakes, για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη γεύση με την ενέργεια που χρειάζονται. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η εβδομάδα συνεχίζεται με μια δροσιστική έκπληξη, προσφέροντας 35% έκπτωση στους φρέσκους χυμούς, για μια απολαυστική δόση αναζωογόνησης.
Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, σειρά παίρνουν οι αγαπημένες λιχουδιές του Bean Bar! Τα snacks έχουν την τιμητική τους, με 45% έκπτωση σε όλες τις επιλογές, από αλμυρά σνακ και μπάρες μέχρι energy balls. Η επετειακή εβδομάδα κορυφώνεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με το Bean Bar να επιφυλάσσει μια έκπληξη που θα ενθουσιάσει τους coffee lovers, προσφέροντας 50% έκπτωση σε οποιονδήποτε καφέ!
Πέντε ημέρες, πέντε διαφορετικές εκπλήξεις και αμέτρητοι λόγοι για χαμόγελα! Και η γιορτή δεν σταματά εδώ! Το Bean Bar συνεχίζει να γιορτάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, με νέες εκπλήξεις και ακόμη περισσότερες αφορμές για αγαπημένες feel-good στιγμές.
Σε δήλωσή της, η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Πέντε χρόνια Bean Bar σημαίνουν πέντε χρόνια γεμάτα αγαπημένες καθημερινές στιγμές, χαμόγελα και φυσικά… positive vibes! Κοιτάζοντας πίσω, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια για τη διαδρομή που έχουμε διανύσει, καθώς βλέπουμε το αρχικό μας όραμα να έχει γίνει πραγματικότητα και το Bean Bar να έχει αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην κυπριακή αγορά και στις προτιμήσεις του κοινού. Η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου μας και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει το κοινό, αγκαλιάζοντας κάθε νέο μας βήμα, αποτελούν για εμάς τη μεγαλύτερη επιβράβευση. Αυτή την ξεχωριστή επέτειο θέλουμε να τη γιορτάσουμε μαζί με όλους όσοι έχουν γίνει μέρος της ιστορίας μας, ευχαριστώντας τους με τον δικό μας τρόπο για την αγάπη και τη στήριξή τους. Και επειδή μια τέτοια γιορτή αξίζει να έχει διάρκεια, οι πέντε πρώτες προσφορές είναι μόνο η αρχή, καθώς έχουμε ετοιμάσει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις για τη συνέχεια!»
Bean Bar — 5 χρόνια μαζί. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!
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