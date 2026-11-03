Cyta: Νέες υπηρεσίες CONNECTED home και CONNECTED business για έξυπνα σπίτια και επιχειρήσεις

Μέσω της ενιαίας πλατφόρμας Connected by Cyta, που είναι διαθέσιμη μέσω εφαρμογής (app) και web portal, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τον χώρο τους από απόσταση, να ελέγχουν συνδεδεμένες συσκευές, να δημιουργούν αυτοματισμούς και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο. Το οικοσύστημα περιλαμβάνει κάμερες, αισθητήρες κίνησης και ανοίγματος θυρών, έξυπνες κλειδαριές, φωτισμό, πρίζες και συστήματα αυτοματισμού για ρολά και σκίαση.

Οι υπηρεσίες προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επιχείρησης, καθώς οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τις συσκευές και τους αυτοματισμούς που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του χώρου τους.

Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στα €11,99, με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργής σύνδεσης Internet μέσω Cyta Fiber. Για τη λειτουργία των υπηρεσιών απαιτείται το Cyta Connected Hub, ενώ παρέχεται δυνατότητα απόκτησης πρόσθετου εξοπλισμού μέσω πακέτων δόσεων από €10 τον μήνα.

Με αφορμή την έναρξη διάθεσης των νέων υπηρεσιών, η Cyta προσφέρει την συνδρομή στην ειδική τιμή των €5,99 για 12 μήνες, καθώς και δωρεάν εγκατάσταση αξίας €120. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο εξοπλισμός διατίθεται από την Cyta μέσω καταστημάτων και ψηφιακών καναλιών, ενώ σε επιλεγμένα καταστήματα οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις έξυπνες συσκευές και τις λειτουργίες τους. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο της Cyta.

Περισσότερες πληροφορίες:

CONNECTED home | Cyta

CONNECTED business | Cyta