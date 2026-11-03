Πάρτι Halloween στη Λεμεσό: Προς ποινική δίωξη οι εμπλεκόμενοι για το αλκοόλ σε ανηλίκους

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, 13 ανήλικοι ηλικίας 15 έως 17 ετών μεταφέρθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες νοσηλευτηρίων της πόλης, αφού κατανάλωσαν αλκοόλ. Έχουν ήδη ληφθεί αρκετές καταθέσεις από γονείς και ανηλίκους, ενώ αναμένεται να ανακριθούν ο διοργανωτής και ο επιχειρηματίας του υποστατικού.

Ο κ. Κυριάκου είπε ότι, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, μεγάλος αριθμός ανηλίκων εισήλθε στον χώρο και φαίνεται πως δεν έγινε ο απαιτούμενος ηλικιακός έλεγχος. Από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι οι ανήλικοι κατανάλωσαν αλκοόλ, κατά παράβαση της νομοθεσίας. Κάποιοι ένιωσαν αδιαθεσία ή είχαν τάσεις λιποθυμίας και μεταφέρθηκαν σε νοσηλευτήρια, όπου έλαβαν τις Πρώτες Βοήθειες και στη συνέχεια απολύθηκαν.

Οι γονείς, όπως ανέφερε, είχαν ενημερωθεί αρχικά ότι το πάρτι θα γινόταν σε άλλο χώρο. Την τελευταία στιγμή ενημερώθηκαν για την αλλαγή της τοποθεσίας και, σύμφωνα με όσα τους είχαν πει τα παιδιά τους, δεν θα σερβίρονταν αλκοολούχα ποτά, αλλά μόνο σνακ και άλλα ποτά.

Η διάρκεια του πάρτι αποτελεί αντικείμενο της διερεύνησης, ωστόσο, όπως είπε ο κ. Κυριάκου, φαίνεται ότι είχε αρχίσει νωρίς. Η Αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 23:00 και, όταν έφθασε στον χώρο, το υποστατικό ήταν ήδη κλειστό. Αρκετοί ανήλικοι βρίσκονταν έξω από αυτό. Έγιναν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ξεκίνησε αμέσως η διερεύνηση με τη λήψη καταθέσεων και άλλες ενέργειες. Την ίδια νύχτα έγινε επίσης καταγγελία στον διαχειριστή του υποστατικού.

Για τον τραυματισμό 16χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ο κ. Κυριάκου είπε ότι συνέβη εκτός του υποστατικού, καθώς οι νεαροί αποχωρούσαν από το νυχτερινό κέντρο, και ότι οι συνθήκες διερευνώνται. Ο νεαρός αναμενόταν να λάβει εξιτήριο εντός της ημέρας.

Ερωτηθείς για τους ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής ανέφερε ότι γίνονται τακτικοί έλεγχοι, καθώς και έλεγχοι όταν υπάρχουν πληροφορίες για παρουσία ανηλίκων. Όπως είπε, ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλημάτων έχει προχωρήσει σε αρκετές καταγγελίες, εξώδικες και άλλες, ανάλογα με την περίπτωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ