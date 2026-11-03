Ο ΣΔΕΚ διοργανώνει το πρώτο του Συνέδριο: «Advertising at a turning point: Επικοινωνία, Ευθύνη και Αποτελέσματα»

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να γίνει σημείο συνάντησης για τους βασικούς φορείς της αγοράς. Στόχος είναι ένας ανοιχτός διάλογος για τις αλλαγές που ήδη επηρεάζουν τον κλάδο και για τις επιλογές που θα καθορίσουν την πορεία του τα επόμενα χρόνια. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, η αυξανόμενη απαίτηση για μετρήσιμα αποτελέσματα και η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για όλους.

Διεθνής παρουσία:

Patou Nuytemans

Ιδιαίτερη επιτυχία για τη διοργάνωση είναι η συμμετοχή της Patou Nuytemans, μιας από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες της παγκόσμιας διαφήμισης. Η Patou Nuytemans εργάστηκε 30 χρόνια στην Ogilvy, όπου διετέλεσε CEO για την περιοχή EMEA. Σήμερα είναι η επίσημη Ambassador for Agency Value της EACA (European Association of Communications Agencies).

Σε αυτόν τον ρόλο ηγείται της πρωτοβουλίας «Redesigning the Agency Value Model». Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τα δεδομένα, και η πρωτοβουλία προωθεί μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που χρεώνουν οι διαφημιστικές εταιρείες. Ο στόχος είναι να αφήσουν πίσω το παραδοσιακό μοντέλο που πουλά ώρες εργασίας και να περάσουν σε ένα μοντέλο που κοστολογεί την πραγματική αξία και τις λύσεις που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Χάρης Παριανός Πρόεδρος της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ)

Monica MagyarSenior Public Affairs Advisor EACA

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες, που καλύπτουν κρίσιμες πτυχές της σύγχρονης διαφημιστικής αγοράς:

Ευρωπαϊκές ψηφιακές ρυθμίσεις και το μέλλον των agencies

Η αξία των διαφημιστικών επιχειρήσεων σε μια ολοένα πιο effectiveness-driven αγορά

σε μια ολοένα πιο effectiveness-driven αγορά Η τεχνητή νοημοσύνη ως στρατηγικό εργαλείο για τη δημιουργικότητα, την ταχύτητα και την κλίμακα

για τη δημιουργικότητα, την ταχύτητα και την κλίμακα Η σχέση Μέσων και διαφημιστικών επιχειρήσεων και η ανάγκη για μια πιο διαφανή και συνεργατική αγορά

και η ανάγκη για μια πιο διαφανή και συνεργατική αγορά «From Regulation to Responsibility: Building a Transparent and Collaborative Advertising Industry», η ενότητα που κλείνει το Συνέδριο με έμφαση στην ευθύνη, τη διαφάνεια και τη συνεργασία για έναν πιο ισχυρό και αξιόπιστο κλάδο

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Σπύρος Λαβράνος, τόνισε:

«Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα που δεν μένει στη θεωρία. Κάθε ενότητα αγγίζει ένα πραγματικό ερώτημα που απασχολεί σήμερα την κυπριακή αγορά: από την αξία της δουλειάς μας μέχρι το πώς αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη υπεύθυνα. Ομιλητές και συμμετέχοντες θα επιχειρήσουμε, με τόλμη, να δώσουμε απαντήσεις με όρους επιχειρήσεων και όχι διαλέξεων. Η παρουσία της Patou Nuytemans, που ηγείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο του επανασχεδιασμού του μοντέλου αξίας των agencies, δίνει στο Συνέδριο διεθνή διάσταση και ιδιαίτερη βαρύτητα.»

Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΚ, Κωνσταντίνος Ντάλτας δήλωσε:

«Η διαφήμιση βρίσκεται πράγματι σε σημείο καμπής. Η τεχνητή νοημοσύνη, το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και η απαίτηση για μετρήσιμα αποτελέσματα αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουμε όλοι: agencies, διαφημιζόμενοι και Μέσα. Με το πρώτο Συνέδριο του ΣΔΕΚ θέλουμε να φέρουμε την αγορά στο ίδιο τραπέζι. Θέλουμε να συζητήσουμε ανοιχτά τις προκλήσεις και να χτίσουμε μαζί έναν κλάδο πιο διαφανή, πιο υπεύθυνο και πιο ανταγωνιστικό.»

Ποιους αφορά

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

ανώτερα διοικητικά στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας

εκπροσώπους των ΜΜΕ και των διαφημιζόμενων

στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων και οργανισμών της κυπριακής αγοράς

Πρόγραμμα:

Το αναλυτικό πρόγραμμα (Agenda) είναι διαθέσιμο

https://www.imhbusiness.com/events/synedrio-tou-syndesmou-diafimisis-kai-epikoinonias-kyprou-sdek/

Link εγγραφών: (Η Συμμετοχή είναι δωρεάν)

https://www.powr.io/contact-form/i/41583812#page