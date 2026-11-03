Πύλα: Με 30.000 τσιγάρα και πάνω από 130 κιλά καπνού εντοπίστηκε 26χρονος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 2/11/2026 λειτουργοί του Τμήματος στο Τελωνείο Λάρνακας ενημερώθηκαν από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας (Ειδικών Καθηκόντων Πύλας) ότι, έπειτα από έρευνα στο όχημα του 26χρονου στην περιοχή της Πύλας, στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων.

Όταν οι λειτουργοί μετέβησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, όπου είχε μεταφερθεί το όχημα, καταμέτρησαν και κατάσχεσαν 150 κούτες, καθεμία με 200 τσιγάρα, 68 κιλά και 400 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο και 62 κιλά καπνού για ναργιλέ.

Οι συσκευασίες δεν έφεραν προειδοποιήσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στα ελληνικά και στα τουρκικά, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι τα προϊόντα ήταν αδασμοφορολόγητα.

Ο ύποπτος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής του. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τελωνείο Λάρνακας σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ