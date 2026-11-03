Με 150 κούτες τσιγάρων και συνολικά περισσότερα από 130 κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο και ναργιλέ εντοπίστηκε 26χρονος Τουρκοκύπριος στην Πύλα.
Πύλα: Με 30.000 τσιγάρα και πάνω από 130 κιλά καπνού εντοπίστηκε 26χρονος
Φωτογραφία Αρχείου
Στην κατοχή 26χρονου Τουρκοκύπριου εντοπίστηκαν αδασμοφορολόγητα καπνικά προϊόντα, τα οποία κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 2/11/2026 λειτουργοί του Τμήματος στο Τελωνείο Λάρνακας ενημερώθηκαν από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας (Ειδικών Καθηκόντων Πύλας) ότι, έπειτα από έρευνα στο όχημα του 26χρονου στην περιοχή της Πύλας, στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων.
Όταν οι λειτουργοί μετέβησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, όπου είχε μεταφερθεί το όχημα, καταμέτρησαν και κατάσχεσαν 150 κούτες, καθεμία με 200 τσιγάρα, 68 κιλά και 400 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο και 62 κιλά καπνού για ναργιλέ.
Οι συσκευασίες δεν έφεραν προειδοποιήσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στα ελληνικά και στα τουρκικά, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι τα προϊόντα ήταν αδασμοφορολόγητα.
Ο ύποπτος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής του. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.
Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τελωνείο Λάρνακας σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.