Με σταθερή τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία, η Lidl Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, πραγματοποίησε για ακόμα μία χρονιά μία εθελοντική δράση καθαρισμού ακτής, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος Project Zero, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της προσήλωση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.
#teamLidl σε δράση: Οι άνθρωποι της Lidl Κύπρου και η ΑΚΤΗ ένωσαν δυνάμεις για την προστασία των ακτών μας στο πλαίσιο του Project Zero
Με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων της Lidl Κύπρου, το Project Zero συνεχίζει να μετατρέπει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε συλλογική δράση, ενισχύοντας την προσπάθεια για ένα μέλλον με λιγότερα πλαστικά.
Η δράση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην παραλία του Αλιευτικού Καταφυγίου Λεμεσού, με τη συμμετοχή 80 εργαζομένων και εθελοντών της Lidl Κύπρου, οι οποίοι αφιέρωσαν λίγο από τον προσωπικό τους χρόνο και ένωσαν τις δυνάμεις τους για τον κοινό σκοπό της προστασίας των ακτών και των θαλασσών της Κύπρου από τη ρύπανση. Με εθελοντική διάθεση, ομαδικό πνεύμα και έμπρακτο ενδιαφέρον για το περιβάλλον, τα μέλη του #teamLidl συμμετείχαν ενεργά στη συλλογή απορριμμάτων, αποδεικνύοντας ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.
Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού συγκεντρώθηκε συνολικά μισός τόνος απορριμμάτων. Πέρα από την απομάκρυνση των αποβλήτων, η πρωτοβουλία ανέδειξε τη σημασία της προσωπικής ευθύνης και της ενεργούς συμμετοχής στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι μικρές καθημερινές πράξεις μπορούν να συμβάλουν σε μια μεγαλύτερη, θετική αλλαγή.
Η φετινή εθελοντική δράση αποτέλεσε ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στη συνεργασία της Lidl Κύπρου με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, η οποία συνεχίζεται για 6η συνεχή χρονιά. Μέσα από το Project Zero, οι δύο οργανισμοί έχουν αναπτύξει μια πολυδιάστατη περιβαλλοντική πρωτοβουλία που συνδυάζει την εκπαίδευση, την επιστημονική γνώση και τη βιωματική συμμετοχή, δημιουργώντας ευκαιρίες ενεργοποίησης τόσο για τη μαθητική κοινότητα όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.
Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, το Project Zero συνεχίζεται και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το εκπαιδευτικό του αποτύπωμα, με δράσεις που επεκτείνονται πλέον και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της κοινής αυτής προσπάθειας αποτυπώνουν τη σημασία της συνέπειας και της μακροχρόνιας συνεργασίας. Από το 2021 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα Project Zero έχει ευαισθητοποιήσει πάνω από 62.300 παιδιά σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ έχει συμβάλει στην απομάκρυνση 19,1 τόνων απορριμμάτων από τις ακτές και τον βυθό της χώρας.
Για τη Lidl Κύπρου, η συμμετοχή των ανθρώπων της σε τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της κουλτούρας και της ευρύτερης στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από την ενεργό εμπλοκή των εργαζομένων της, η εταιρεία ενισχύει το πνεύμα εθελοντισμού, τη συλλογικότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μεταφέροντας τις αξίες αυτές πέρα από το εργασιακό περιβάλλον, στις τοπικές κοινωνίες.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο από τη δράση εδώ.
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