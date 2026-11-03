Το Πανεπιστήμιο Frederick τιμά τη μνήμη του Μιχάλη Φρειδερίκου με τη «Μέρα του Ιδρυτή»

Μετά τον θάνατο του Μιχάλη Φρειδερίκου το καλοκαίρι του 2020, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια σειρά δράσεων, καθιερώνοντας την 8η Νοεμβρίου, μέρα της ονομαστικής του εορτής, ως «Μέρα του Ιδρυτή». Στο πλαίσιο της ημέρας, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τις αξίες και τη φιλοσοφία του, ενώ έχει καθιερωθεί και η συμβολική δεντροφύτευση ενός δέντρου για κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ως σύμβολο συνέχειας, ανάπτυξης και ανανέωσης.

Φέτος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με το θεατρικό αναλόγιο «Τους φοιτητές, μάνα μου, να τους αγαπάτε», που φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που συνδέθηκαν με τον Οργανισμό Frederick, σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του και μέσα από διαφορετικούς ρόλους.

Σε σκηνοθεσία του Αιμίλιου Χαραλαμπίδη, μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick και καταξιωμένου θεατρικού σκηνοθέτη, το αναλόγιο βασίζεται σε μαρτυρίες που καταγράφηκαν κατά την προετοιμασία του επετειακού ντοκιμαντέρ «Η ιστορία μας είναι οι ιστορίες των ανθρώπων μας», το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού Frederick.

Πρόκειται για αφηγήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στο ντοκιμαντέρ και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από τη θεατρική τους απόδοση. Τις ιστορίες ζωντανεύουν οι ηθοποιοί Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Ηλιάνα Κάκκουρα και Νεκτάριος Θεοδώρου, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Σωτήρης Θεοχαρίδης.

Με τη νοσταλγία, τη συγκίνηση αλλά και το χιούμορ να συνυπάρχουν, οι προσωπικές μαρτυρίες συνθέτουν ένα μωσαϊκό ανθρώπινων ιστοριών που ταξιδεύει το κοινό στο παρελθόν. Παράλληλα, φωτίζουν τις αξίες, τις σχέσεις και τη φιλοσοφία που διαμόρφωσαν την ταυτότητά του και εξακολουθούν να το χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα.

Το θεατρικό αναλόγιο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 19:00 στον Πολυχώρο «Σταθμός» του Πανεπιστημίου Frederick, δίπλα από το Κτήριο Αρχιτεκτονικής (Δημητρίου Χάματσου 13, Παλλουριώτισσα).

Στον χώρο της εκδήλωσης θα εκτεθούν επίσης έργα τέχνης της Δέσπως Φρειδερίκου, τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση του Frederick και αποτυπώνουν πτυχές της ιστορίας και της διαδρομής του.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο εδώ.

Οι εκδηλώσεις για τη «Μέρα του Ιδρυτή» θα συνεχιστούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή του επετειακού ντοκιμαντέρ για την 60χρονη ιστορία του Οργανισμού Frederick, και την καθιερωμένη συμβολική δεντροφύτευση. Την εκδήλωση στη Λευκωσία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μαρίνος Μουσιούττας.