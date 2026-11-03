Τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Κύπρου και Σουηδίας συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, και ο νέος Πρέσβης της Σουηδίας στην Κύπρο, Χένρικ Σέντεριν, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.
Κωνσταντίνος Κόμπος: Συνάντηση με τον νέο Πρέσβη της Σουηδίας - Στην ατζέντα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα
Στη συνάντηση με τον νέο Πρέσβη της Σουηδίας στην Κύπρο, Χένρικ Σέντεριν, ο Υπουργός Εξωτερικών συζήτησε επίσης ζητήματα της ΕΕ και της περιοχής.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι είχαν επίσης «μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για βασικά ζητήματα της ΕΕ και της περιοχής».
📍Nicosia ~ Pleased to meet with the new Ambassador of Sweden @HenrikCederin. We discussed ways to further strengthen 🇨🇾 - 🇸🇪 relations, while we also had a good exchange on key EU and regional issues. Looking ahead, the centenary of the Swedish Archaeological Expedition to Cyprus in 2027 offers a unique opportunity to celebrate our shared cultural heritage and the enduring bonds between our peoples. @CyprusinSweden— Constantinos Kombos (@ckombos) November 3, 2026
Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή στην Κύπρο, το 2027, αποτελεί «μια μοναδική ευκαιρία να τιμήσουμε την κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά και τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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