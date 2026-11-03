Η Πετρολίνα Πλατινένιος Χορηγός του Radisson Hotels Larnaka Marathon

Επιπλέον, η Petrolina Energy Team – η ομάδα εθελοντών της Πετρολίνα, που αποτελείται από προσωπικό της εταιρείας, πρατηριούχους και τις οικογένειές τους – θα συμμετάσχει για ακόμη μία χρονιά στον εταιρικό αγώνα δρόμου 5 χλμ. Φέτος, η ομάδα τρέχει για τα «Μωρά Θαύματα», στηρίζοντας το έργο του Συνδέσμου για τα πρόωρα νεογνά, τις οικογένειες τους και τις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Η μακρόχρονη συνεργασία της Πετρολίνα με τον Radisson Hotels Larnaka Marathon επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα, αναδεικνύοντας παράλληλα τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της συλλογικής προσπάθειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

«Ο Radisson Hotels Larnaka Marathon αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της Κύπρου, προβάλλοντας τη Λάρνακα και τη χώρα μας διεθνώς. Για την Πετρολίνα, είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται στο πλευρό του θεσμού από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του και να συμβάλλει στη συνεχή εξέλιξή του και στην ενίσχυση της απήχησής του. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση», δήλωσε η κ. Γεωργία Λευκαρίτη, Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Limited.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με την απαιτητική βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195 χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095 χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου των 10 χλμ. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν οι αποστάσεις των 5 χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5 χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με τον παιδικό αγώνα McDonald’s™ Kids Race 1 χλμ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://larnakamarathon.com/