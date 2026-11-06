Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου επενδύει στη νέα γενιά

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου προσέφερε, για 4η συνεχή χρονιά, υποτροφίες συνολικού ύψους €30.000 σε τρεις φοιτητές του Προγράμματος MBA (Μaster of Business Administration) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποτροφίες καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα των δικαιούχων και απονέμονται βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι τρεις φοιτητές που επιλέγηκαν, μετά από διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης, είναι οι Γιώργος Σολομωνίδης, Kartik Rautela και Λοΐζος Γεωργιάδης.

Η απονομή των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, σε ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τις υποτροφίες επέδωσε, εκ μέρους του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, η κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Stelios Philanthropic Foundation.

Σε χαιρετισμό της, η κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου υπέδειξε ότι η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί μια από τις σημαντικές προτεραιότητες του Σερ Στέλιου και του Stelios Philanthropic Foundation. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά την πίστη και την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες των νέων ανθρώπων και στην αξία της γνώσης ως εφόδιο για το μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου να εντάξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο διεθνές πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ξεχωριστή θέση στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Συνεχάρη τους τρεις υποτρόφους και τους κάλεσε να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευκαιρία που τους προσφέρεται, να θέτουν πάντα υψηλούς στόχους και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους προς όφελος της κοινωνίας, υιοθετώντας και ως δικό τους όραμα την ανιδιοτελή προσφορά.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, αφού ευχαρίστησε το Stelios Philanthropic Foundation, ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί γιορτή όχι μόνο για την ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και για τον ισχυρό αντίκτυπο του οράματος και της γενναιοδωρίας του Ιδρύματος. Συγχαίροντας τους τρεις υπότροφους, τους κάλεσε να θυμούνται την ευθύνη που τους συνοδεύει ως φοιτητές ενός προγράμματος MBA παγκόσμιας κλάσης, σημειώνοντας ότι η διαρκής δέσμευση του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου στη φιλανθρωπία, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων αλλάζει ζωές.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης, τόνισε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί τη συνέχεια μιας συνεργασίας που άρχισε πριν από τέσσερα χρόνια και έχει πλέον εδραιωθεί. Είναι ιδιαίτερη τιμή, είπε, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το γεγονός ότι είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο που στηρίζεται από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, χωρίς ο ίδιος να έχει φοιτήσει σε αυτό. Θεωρούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι η εμπιστοσύνη του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικότερα τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, αντανακλά στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το Πανεπιστήμιο από την ίδρυση του μέχρι σήμερα.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου, με τις διεθνείς διαπιστεύσεις ποιότητας EFMD και AACSB συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έχει ως διαχρονικό σκοπό του την υψηλής ποιότητας διδασκαλία θεμάτων Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών μέσα από σύγχρονες, καινοτόμες και πρακτικές μεθόδους.

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.