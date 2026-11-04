Η Πετρολίνα Διαχρονικός Χορηγός της εκστρατείας Let’s Do It! Cyprus

Παράλληλα, η ομάδα εθελοντών της εταιρείας, Petrolina Energy Team, συμμετείχε ενεργά στην ετήσια εκστρατεία, λαμβάνοντας μέρος στη δράση καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή περιοχή Λάρνακας–Δεκέλειας στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Όπως δήλωσε η Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Ltd Γεωργία Λευκαρίτη: «Στην Πετρολίνα πιστεύουμε ότι η προσφορά στην κοινωνία προϋποθέτει συνέπεια, υπευθυνότητα και διαχρονική δέσμευση. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητά μας και η συνεργασία μας με το Let’s Do It! Cyprus, αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι μέσα από τη συλλογική δράση μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές αλλαγές. Η στήριξη μας συνδέεται με την έμπρακτη συμμετοχή των ανθρώπων μας και την προώθηση του εθελοντισμού. Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι ευθύνη όλων μας και αποτελεί επένδυση για τις επόμενες γενιές».

Με τη διαχρονική στήριξή της στο Let’s Do It! Cyprus, η Πετρολίνα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύουν τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Το Let’s Do It! Cyprus διοργανώνεται στην Κύπρο από το 2012 και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας Let’s Do It! World, η οποία έχει ως στόχο την απαλλαγή των φυσικών περιοχών από τα απορρίμματα. Πρόκειται για μια ευρείας κλίμακας πρωτοβουλία που κινητοποιεί κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς, σχολεία, οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ομάδες πολιτών, με κοινό όραμα μια καθαρή και όμορφη Κύπρο.