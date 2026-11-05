Ο Όμιλος Emirates διατηρεί την κερδοφορία του στο πρώτο εξάμηνο του 2026–27, παρά τις αναταράξεις στον Κόλπο και τις υψηλές τιμές καυσίμων

Αποτυπώνοντας την ισχυρή επιχειρησιακή του επίδοση, ο Όμιλος κατέγραψε EBITDA ύψους 12,5 δισ. AED (3,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένο κατά 41% σε σχέση με τα 21,1 δισ. AED (5,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ) που είχε καταγράψει την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,6 δισ. AED (1,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένα κατά 66% σε σχέση με πέρυσι.

Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 66,2 δισ. AED (18,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ) για τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους 2026–27, μειωμένα κατά 12% σε σχέση με τα 75,4 δισ. AED (20,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ) της προηγούμενης χρονιάς.

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026–27 με ταμειακή θέση ύψους 54,1 δισ. AED (14,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι 59,6 δισ. AED (16,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στις 31 Μαρτίου 2026. Χάρη στα ισχυρά ταμειακά του αποθέματα, ο Όμιλος μπόρεσε να χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών για την παραλαβή νέων αεροσκαφών και της εξυπηρέτησης υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, κατέβαλε το υπόλοιπο μέρισμα ύψους 2 δισ. AED (545 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) προς τον ιδιοκτήτη του, Investment Corporation of Dubai (ICD), από το συνολικό ποσό των 3,5 δισ. AED (953 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) που είχε εγκριθεί για το οικονομικό έτος 2025–26.

Η Αυτού Υψηλότητα Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline και του Ομίλου Emirates, δήλωσε: «Ήταν ένα απαιτητικό εξάμηνο και, για ακόμη μία φορά, το επιχειρηματικό μας μοντέλο και οι άνθρωποί μας ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις. Παρά τις πρωτοφανείς περιφερειακές προκλήσεις και τις υψηλές τιμές καυσίμων, ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 4,1 δισ. AED (1,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Η σταθερή ζήτηση και η ισχυρή συνεισφορά των εμπορευματικών μεταφορών διατήρησαν τα έσοδα και τα ταμειακά διαθέσιμα σε υγιή επίπεδα, παρά τον διπλασιασμό των παγκόσμιων τιμών αεροπορικών καυσίμων σε σχέση με πέρυσι.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΑΕ για την αποφασιστική ανταπόκριση και τον συντονισμό της που επέτρεψαν την ασφαλή επανέναρξη των αεροπορικών μεταφορών μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου, καθώς και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών συστάσεων προς και μέσω των ΗΑΕ.

Η Emirates και η dnata συνεχίζουν να διαθέτουν σημαντικούς πόρους για την επέκταση του στόλου μας, την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του Ομίλου.

Εισερχόμαστε στο δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026–27 με συγκρατημένη αισιοδοξία. Παρακολουθώντας στενά το κόστος και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ασφάλεια, την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών μας. Χάρη στην ισχυρή ταμειακή μας θέση και τα γερά θεμέλια που έχουμε χτίσει, ο Όμιλος είναι σε θέση να διαχειριστεί τις προκλήσεις της αστάθειας και των υψηλών τιμών καυσίμων».

Σε σύγκριση με τις 31 Μαρτίου 2026, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου Emirates μειώθηκε κατά 2%, φτάνοντας συνολικά τους 128.237 εργαζομένους στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ωστόσο, τόσο η Emirates όσο και η dnata συνεχίζουν τα προγράμματα προσλήψεων για την κάλυψη των επιχειρησιακών τους αναγκών.

Emirates Airlines

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026–27, οι περιορισμοί και το κλείσιμο του εναέριου χώρου στην περιοχή δοκίμασαν την επιχειρησιακή ευελιξία της Emirates, ενώ οι κυβερνητικές ταξιδιωτικές συστάσεις επηρέασαν τις ταξιδιωτικές επιλογές και ροές.

Η Emirates επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση του δικτύου και της συνδεσιμότητας μέσω Ντουμπάι. Στις 30 Σεπτεμβρίου, λειτουργούσε το 91% του προ των αναταράξεων δικτύου της, εξυπηρετώντας επιβάτες και φορτία σε 150 αεροδρόμια, σε 78 χώρες και περιοχές.

Για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών, πρώτη στον κλάδο, προσέφερε ολοκληρωμένη ταξιδιωτική κάλυψη, χωρίς περιορισμούς λόγω κυβερνητικών ταξιδιωτικών συστάσεων, δωρεάν αλλαγές ημερομηνιών σε ήδη εκδοθέντα εισιτήρια και ευέλικτες επιστροφές χρημάτων.

Μεταξύ 1ης Απριλίου και 30ής Σεπτεμβρίου, η Emirates αύξησε την διαθεσιμότητα θέσεων στην Premium Οικονομική καμπίνα και διέθεσε τα νεότερα προϊόντα καμπίνας της σε ακόμη περισσότερες αγορές, παραλαμβάνοντας 9 νέα αεροσκάφη A350 και ολοκληρώνοντας την πλήρη ανακαίνιση της καμπίνας 12 αεροσκαφών, 9 A380 και 3 Boeing 777. Το πρόγραμμα αναβάθμισης αεροσκαφών της Emirates, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα παγκοσμίως, αντιπροσωπεύει προγραμματισμένη επένδυση άνω των 7,0 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, με στόχο την ενσωμάτωση των νεότερων προϊόντων καμπίνας της Emirates στον στόλο της.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης Starlink συνεχίστηκε επίσης με ταχείς ρυθμούς, με 36 επιπλέον αεροσκάφη να εξοπλίζονται με Wi-Fi υψηλής ταχύτητας κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ανεβάζοντας σε 57 τον συνολικό αριθμό αεροσκαφών της Emirates με εγκατεστημένο Starlink στις 30 Σεπτεμβρίου.

Για την υποστήριξη των μελλοντικών αναγκών του στόλου της, τον Μάιο η Emirates ξεκίνησε τις εργασίες για τη νέα εγκατάσταση μηχανικής υποστήριξης και Συντήρησης, Επισκευής και Γενικής Επισκευής (MRO), αξίας 5,1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται στα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Παρά τις απαιτητικές συνθήκες, η Emirates λάνσαρε δύο νέα προϊόντα καμπίνας: το προσκέφαλο U-Dream που ενσωματώνεται στα καθίσματα της Οικονομικής Θέσης και τα ηλεκτρονικά χειριζόμενα διαχωριστικά θέσεων στην Premium Οικονομική καμπίνα. Οι καινοτομίες αυτές έθεσαν νέα πρότυπα για την Οικονομική και την Premium Οικονομική Θέση, αναβαθμίζοντας την άνεση και την ιδιωτικότητα των επιβατών.

Στο έδαφος, η Emirates εγκαινίασε τα πρώτα lounges νέας φιλοσοφίας στο Μόναχο, τη Φρανκφούρτη και το Μάντσεστερ, τα οποία διαθέτουν τη νεότερη σχεδιαστική ταυτότητα της εταιρείας και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για επιβάτες premium κατηγοριών και τακτικούς ταξιδιώτες. Η Emirates άνοιξε επίσης νέα travel stores, αυξάνοντας το συνολικό δίκτυο λιανικής της σε περισσότερα από 30 σημεία και προσφέροντας στους πελάτες πιο προσωπικές και βιωματικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, συνέχισε τις προσπάθειές της για ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς, επεκτείνοντας το πρόγραμμα Travel Rehearsals σε 15 επιπλέον προορισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Πορτογαλία, τις Φιλιππίνες, τη Μαδαγασκάρη και τις Μαλδίβες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026–27. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει πλέον υλοποιηθεί σε 47 σταθμούς, υποστηρίζει νεαρούς ταξιδιώτες με αυτισμό και τις οικογένειές τους, βοηθώντας τους να εξοικειωθούν με το ταξίδι και να περιορίσουν το ταξιδιωτικό άγχος μέσω προσομοιώσεων πραγματικών συνθηκών στο αεροδρόμιο και κατά την πτήση.

Το πρώτο εξάμηνο, η Emirates στήριξε τις τοπικές κοινωνίες με την έναρξη λειτουργίας ανακαινισμένου κοινοτικού γηπέδου τένις στο Μαϊάμι (Force for Good, USTA Foundation), την αναβάθμιση χώρου τεχνολογίας και gaming για νέους στη Νέα Υόρκη (NBA Cares) και τη δημιουργία φυσικού χώρου παιχνιδιού (Championing Nature, Wimbledon και London Wildlife Trust). Επιπλέον, ξεκίνησε το Emirates Nourishment Programme με το EPCR και το Kolisi Foundation, για την προσφορά 400.000 πρωινών ετησίως σε παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη Νότια Αφρική. Η Emirates επέκτεινε επίσης τις μακροχρόνιες και επιτυχημένες συμφωνίες χορηγίας της με την Arsenal Football Club έως το 2033 και τη Real Madrid έως το 2031.

Η συνολική χωρητικότητα κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους μειώθηκε κατά 10%, στα 28,2 δισ. Διαθέσιμων Τόνων ανά Χιλιομετρική Απόσταση (ATKM), λόγω του μειωμένου πτητικού προγράμματος. Η χωρητικότητα, μετρούμενη σε Διαθέσιμα Καθίσματα ανά Χιλιομετρική Απόσταση (ASKM), μειώθηκε κατά 17%, ενώ η επιβατική κίνηση, μετρούμενη σε Έσοδα Επιβατών ανά Χιλιομετρική Απόσταση (RPKM), υποχώρησε κατά 25%, με μέσο συντελεστή πληρότητας θέσεων 72,0%, έναντι 79,5% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η Emirates μετέφερε 21,8 εκατ. επιβάτες από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αριθμός μειωμένος κατά 22% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Emirates SkyCargo μετέφερε 1,2 εκατ. τόνους φορτίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, μειωμένους κατά 1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, τα έσοδα από τις εμπορευματικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 52%, καθώς η περιφερειακή σύγκρουση περιόρισε τη διαθέσιμη χωρητικότητα στις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές, ενώ παράλληλα οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές οδήγησαν περισσότερους αποστολείς στην αναζήτηση λύσεων αεροπορικής μεταφοράς.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026–27, η Emirates SkyCargo ενίσχυσε τη χωρητικότητά της με την παραλαβή 5 νέων αεροσκαφών Boeing 777 αποκλειστικά για εμπορευματικές μεταφορές, καθώς και με την ένταξη του πρώτου αεροσκάφους που μετατράπηκε από επιβατικό σε εμπορευματικό. Ο τομέας εμπορευματικών μεταφορών επέκτεινε το δίκτυό του με δύο νέους προορισμούς, το Αλμάτι και το Zhengzhou, εγκαινίασε αποκλειστικές εμπορευματικές πτήσεις προς περισσότερους από 15 υφιστάμενους προορισμούς της Emirates και αύξησε τις συχνότητες προς αρκετές βασικές αγορές, μεταξύ άλλων στην Άπω Ανατολή.

Τα κέρδη προ φόρων της Emirates για το πρώτο εξάμηνο του 2026–27 ανήλθαν σε 3,7 δισ. AED (1,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ), έναντι της επίδοσης-ρεκόρ των 11,4 δισ. AED (3,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ) την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Emirates διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. AED (903 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένα κατά 66%.

Τα έσοδα της Emirates, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών λειτουργικών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε 56,9 δισ. AED (15,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένα κατά 13% σε σχέση με τα 65,6 δισ. AED (17,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ) πέρυσι. Η πορεία των εσόδων της αεροπορικής εταιρείας αποδίδεται στη συνεχιζόμενη ταξιδιωτική ζήτηση στις αγορές της, ιδιαίτερα για τις premium καμπίνες της Emirates, καθώς και στη σημαντική συνεισφορά του τομέα εμπορευματικών μεταφορών.

Το λειτουργικό κόστος της Emirates, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, μειώθηκε κατά 2%, σε ευθυγράμμιση με το επίπεδο των δραστηριοτήτων της. Παρά τη μείωση κατά 12% στην κατανάλωση καυσίμων λόγω της μειωμένης πτητικής δραστηριότητας, το κόστος καυσίμων της Emirates, πριν από τα κέρδη αντιστάθμισης κινδύνου, αυξήθηκε κατά 60% σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Κέρδη ύψους 7,1 δισ. AED από τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου τιμών καυσίμων αντιστάθμισαν σημαντικά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών, περιορίζοντας την καθαρή αύξηση του κόστους καυσίμων στο 13%. Τα καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη συνιστώσα του λειτουργικού κόστους της αεροπορικής εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας το 34%.

Το EBITDA της Emirates διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα, στα 11,5 δισ. AED (3,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένο κατά 41% σε σύγκριση με τα 19,7 δισ. AED (5,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ) της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα έσοδα της Emirates Flight Catering από εξωτερικούς πελάτες μειώθηκαν κατά 51%, στα 273 εκατ. AED (74 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Τα 4,5 εκατ. αεροπορικά γεύματα που παρείχε αντιστοιχούν σε μείωση 41%, λόγω της μειωμένης αεροπορικής κίνησης στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Τα έσοδα της Emirates Leisure Retail/MMI μειώθηκαν κατά 13%, στα 1,2 δισ. AED, λόγω της χαμηλότερης τουριστικής κίνησης στα ΗΑΕ κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026–27.

dnata

Οι τομείς επίγειας εξυπηρέτησης, catering και λιανικής και ταξιδιωτικών υπηρεσιών της dnata προσαρμόστηκαν γρήγορα στις προκλήσεις της περιφερειακής σύγκρουσης. Οι διεθνείς δραστηριότητές της περιόρισαν τις επιπτώσεις της μειωμένης αεροπορικής και ταξιδιωτικής κίνησης στα ΗΑΕ και τον Κόλπο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026–27, η dnata εξασφάλισε πολυετείς συμφωνίες χάρη στις ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες της, μεταξύ άλλων με τη Silk Way Group για εμπορευματικές μεταφορές στη Σιγκαπούρη και την Cathay Pacific για catering εν πτήσει σε αρκετά αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Εξασφάλισε επίσης επταετή άδεια επίγειας εξυπηρέτησης στο Schiphol του Άμστερνταμ, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ευρώπη.

Για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών της, η dnata εγκαινίασε το νέο ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου εμπορευματικών μεταφορών στο Ντουμπάι και δεσμεύτηκε να επενδύσει 8 εκατ. AED στην επέκταση του The Fort – Lisaili, του τουριστικού προορισμού της Arabian Adventures στην έρημο του Ντουμπάι. Οι τεχνολογικές επενδύσεις της περιλάμβαναν αυτοματοποιημένα συστήματα προσέγγισης αεροσκαφών στο Ντουμπάι, προσομοιωτή catering αεροσκαφών στο Δουβλίνο και δοκιμές αυτόνομων οχημάτων ρυμούλκησης σε Ευρώπη και Ασία.

Η dnata ανακοίνωσε επένδυση 32 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας σε νέα εγκατάσταση εμπορευματικών μεταφορών στο Western Sydney International Airport (WSI). Οι νέες εγκαταστάσεις catering στο WSI προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος, με έναρξη λειτουργίας το 2027. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της για εμπορευματικές μεταφορές και logistics, έθεσε σε λειτουργία εγκατάσταση logistics αξίας 100 εκατ. AED (27 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) στο Dubai South και προώθησε έργα όπως η προγραμματισμένη επένδυση 37 εκατ. AED στο Alat του Αζερμπαϊτζάν και νέες και διευρυμένες δραστηριότητες εμπορευματικών μεταφορών στα αεροδρόμια East Midlands και Ζυρίχης.

Στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η dnata ενοποίησε τις δραστηριότητες των Imagine Cruising και Travelbag, συνδυάζοντας δύο συμπληρωματικά χαρτοφυλάκια με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης κλίμακας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της διεθνούς ανάπτυξης.

Τα έσοδα της dnata, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών λειτουργικών εσόδων, ανήλθαν σε 11,0 δισ. AED (3,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένα κατά 7% σε σύγκριση με τα 11,7 δισ. AED (3,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων της dnata διαμορφώθηκαν σε 410 εκατ. AED (112 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένα κατά 51% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 309 εκατ. AED (84 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένα κατά 56% σε σχέση με πέρυσι.

Αποτυπώνοντας τη λειτουργική της επίδοση, το EBITDA της dnata διαμορφώθηκε σε 939 εκατ. AED (256 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένο κατά 31% σε σχέση με τα 1,4 δισ. AED (372 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) πέρυσι.

Οι αεροδρομιακές δραστηριότητες της dnata παρέμειναν ο μεγαλύτερος συντελεστής εσόδων, συνεισφέροντας 5,4 δισ. AED (1,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ποσό μειωμένο κατά 3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καθώς η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων της αντιστάθμισε τη μείωση στις δραστηριότητες των αεροπορικών εταιρειών-πελατών στον κόμβο της στα ΗΑΕ. Σε όλες τις δραστηριότητες της dnata, ο αριθμός των εξυπηρετούμενων πτήσεων μειώθηκε κατά 8%, στις 414.012, ενώ ο όγκος διακινούμενου φορτίου διαμορφώθηκε σε 1,49 εκατ. τόνους, μειωμένος κατά 6%.

Οι δραστηριότητες catering και λιανικής της dnata συνεισέφεραν 4,2 δισ. AED (1,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στα έσοδα, σημειώνοντας αύξηση 1%, χάρη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων λιανικής εν πτήσει, κυρίως μέσω των συνεργασιών με την easyJet και την Aer Lingus. Ο συνολικός αριθμός γευμάτων που παρασχέθηκαν ανήλθε σε 54,0 εκατ., μειωμένος κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της απώλειας σημαντικών συμβάσεων στις δραστηριότητες της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο τομέας ταξιδιωτικών υπηρεσιών της dnata συνεισέφερε 1,4 δισ. AED (373 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) στα έσοδα, μειωμένα κατά 31% σε σύγκριση με τα 2,0 δισ. AED (538 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) την ίδια περίοδο πέρυσι. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αποεπένδυση από τις Travel Republic και Netflights στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες σταμάτησαν να δέχονται νέες κρατήσεις από τον Νοέμβριο του 2025. Ο τομέας ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατέγραψε συνολική αξία συναλλαγών (TTV) ύψους 3,8 δισ. AED (1,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ), μειωμένη κατά 22% έναντι των 5,0 δισ. AED (1,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ) της ίδιας περιόδου πέρυσι.