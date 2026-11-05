Alpha Bank: Νέα ταυτότητα για μια Τράπεζα που έχει ήδη αλλάξει

«Μεγαλώσαμε για να γίνουμε πιο χρήσιμοι και η επιτυχία μας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την επιτυχία εκείνων που υπηρετούμε, των πελατών μας», δήλωσε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, προσθέτοντας πως «η νέα μας ταυτότητα εκφράζει την Alpha Bank που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Η ιστορία μας παραμένει αναγνωρίσιμη. Και οι σημερινές μας δυνατότητες αποκτούν μια νέα, σύγχρονη έκφραση». Ο κ. Ψάλτης συνέδεσε τη νέα ταυτότητα με δύο στρατηγικές κατευθύνσεις: την ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων και την ανάδειξη της Alpha Bank σε έμπιστο σύμβουλο των ιδιωτών στον οικονομικό σχεδιασμό της ζωής τους, σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.

Από την πλευρά του ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, τόνισε: «Η νέα εταιρική ταυτότητα της Alpha Bank εκφράζει τη δυναμική εξέλιξη του Ομίλου και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη δική μας αναπτυξιακή πορεία στην Κύπρο. Το “νέο Μαζί” αποτυπώνει τη φιλοσοφία με την οποία χτίζουμε τη σύγχρονη Alpha Bank Κύπρου: μια Τράπεζα πιο κοντά στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, με εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, σύγχρονες λύσεις και ουσιαστική συμβουλευτική υποστήριξη. Με την ισχύ και την τεχνογνωσία του Ομίλου, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους πελάτες μας και στηρίζοντας ενεργά την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».

Το σύμβολο: Η ιστορία συναντά τη σύγχρονη ταυτότητα της Alpha Bank

Στο επίκεντρο της νέας εταιρικής ταυτότητας βρίσκεται ο Αργυρός Στατήρας της Αίγινας, το ιστορικό νόμισμα ηλικίας 2.600 ετών, που αποτελεί σύμβολο εμπιστοσύνης και επιλέχθηκε το 1972 από τον Γιάννη Κωστόπουλο ως σήμα της Τράπεζας. Η νέα εκδοχή του, συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά της Alpha Bank με τη σύγχρονη φυσιογνωμία της. Το ανανεωμένο σύμβολο αποτελεί τη βάση μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας, ενώ το διαχρονικό «Μαζί» αποκτά νέο περιεχόμενο, εκφράζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της και τη δέσμευσή της να εξελίσσεται μαζί τους.

Η καμπάνια: «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί»

Από σήμερα είναι στον αέρα και η νέα εταιρική καμπάνια, με τίτλο: «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί».

Αφετηρία της είναι μια διαπίστωση: «Οι ζωές δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Γιατί να μοιάζουν οι τρόποι που τις στηρίζεις;» και καταλήγει σε έναν ορισμό: «Το Μαζί δεν είναι να προσφέρεις το ίδιο σε όλους. Είναι να καταλαβαίνεις τι χρειάζεται ο καθένας». Ένα «νέο Μαζί» που πιστεύει σε ό,τι δημιουργείς, που μένει κοντά σου όσο μακριά και αν θέλεις να φτάσεις, που είναι ανοιχτό σε όλους και διαφορετικό για τον καθένα, που διευρύνει τα σύνορα και τις δυνατότητές σου. Η καμπάνια κλείνει με τη φράση «ορίζοντας ένα νέο Μαζί» και αναδεικνύει τον ρόλο της Τράπεζας ως συνοδοιπόρο στη διαδρομή και στους στόχους κάθε πελάτη, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.