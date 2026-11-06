Lidl Κύπρου & JA Κύπρου: Εκπαιδεύοντας τους μέντορες της βιώσιμης επιχειρηματικότητας για τον 6ο κύκλο του «mind REset»

Στην εκπαιδευτική συνάντηση συμμετείχαν 77 εκπαιδευτικοί από 41 δημοτικά σχολεία και 36 γυμνάσια παγκύπρια. Μέσα από τη διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί εμβάθυναν στη δομή, τη μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, λαμβάνοντας τα κατάλληλα εφόδια ώστε να λειτουργήσουν ως μέντορες και να καθοδηγήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους σε μια δημιουργική διαδρομή καινοτομίας.

Για 6η συνεχή χρονιά, το mind REset δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν τη βιωσιμότητα μέσα από την επιχειρηματικότητα και την υπεύθυνη σκέψη. Με επίκεντρο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους μαθητές να κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του ζητήματος και να αναπτύξουν εφαρμόσιμες, βιώσιμες προτάσεις. Μέσα από πέντε διαδοχικές ενότητες, οι μαθητικές ομάδες εντοπίζουν πραγματικές προκλήσεις, αναλύουν τα αίτιά τους και συνεργάζονται για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής ιδέας, καλλιεργώντας παράλληλα δεξιότητες κριτικής σκέψης, ομαδικότητας και επικοινωνίας.

Ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας αποδεικνύεται διαχρονικός: από το 2021 μέχρι σήμερα, σχεδόν 16.500 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Κύπρο έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια για το μέλλον.

Μέσα από τη σταθερή στήριξη του mind REset, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει έμπρακτα στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς, αναγνωρίζοντας τους εκπαιδευτικούς ως καθοριστικούς συμμάχους για τη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης, νέας γενιάς με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

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