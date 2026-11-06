«Η υπομονή εξαντλήθηκε»: Τελεσίγραφο συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας σε Χριστοδουλίδη για το οδόφραγμα των Κοκκίνων

Σε ανακοίνωσή τους, οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία, καθώς, όπως υποστηρίζουν, φαίνεται να απομακρύνεται από τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τόσο δημόσια όσο και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις αρχές της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα συναινούσε στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, εάν προηγουμένως δεν προωθείτο η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων. Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι η θέση αυτή αποτελούσε συγκεκριμένη δέσμευση απέναντι σε μια περιοχή που, όπως αναφέρουν, βιώνει εδώ και δεκαετίες τις συνέπειες της γεωγραφικής απομόνωσης. «Δεν αποδεχόμαστε τα Κόκκινα να παραμεριστούν ή να αντικατασταθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης διευθέτησης», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Όπως επισημαίνουν, η περιοχή της Τηλλυρίας παραμένει ουσιαστικά αποκομμένη από την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο, με τους κατοίκους να υποβάλλονται καθημερινά σε σημαντική ταλαιπωρία και να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για την πρόσβασή τους στην Πόλη Χρυσοχούς, την Πάφο και τη Λευκωσία, αλλά και για υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και άλλες βασικές ανάγκες.

Οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν τη διάνοιξη των Κοκκίνων όχι απλώς ως ζήτημα διευκόλυνσης της μετακίνησης, αλλά ως θέμα ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών, περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ουσιαστικής άρσης της απομόνωσης της περιοχής. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η πρόταση για δημιουργία οδοφράγματος στην περιοχή του Κάμπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη λύση, σημειώνοντας ότι κάθε περιοχή έχει τις δικές της ανάγκες και ότι η εξυπηρέτηση μιας περιοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για την επίλυση των προβλημάτων μιας άλλης.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τηλλυρίας καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να τηρήσει, όπως αναφέρουν, τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στους κατοίκους της περιοχής. «Δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση.

Ζητούμε συνέπεια, δικαιοσύνη και σεβασμό απέναντι σε μια περιοχή που για δεκαετίες πληρώνει το τίμημα της απομόνωσης», αναφέρουν. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η υπομονή των κατοίκων έχει εξαντληθεί και ότι, εάν προωθηθούν νέα οδοφράγματα χωρίς προηγουμένως να έχει προχωρήσει η διάνοιξη των Κοκκίνων, είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά και να προχωρήσουν σε οργανωμένα μέτρα διεκδίκησης. «Δεν επιθυμούμε την αντιπαράθεση, αλλά δεν πρόκειται να παραμείνουμε θεατές μπροστά σε αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας», αναφέρουν, υπογραμμίζοντας ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων της Τηλλυρίας θα συνεχιστεί με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο.