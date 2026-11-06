Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα φωτίζουν τα Χριστούγεννα!

Από τις 3:00 μ.μ., τα τέσσερα καταστήματα θα φορέσουν τα γιορτινά τους και θα μεταμορφωθούν σε μικρά χριστουγεννιάτικα χωριά, γεμάτα χαμόγελα, δημιουργικές δραστηριότητες και γλυκές εκπλήξεις. Η πιο λαμπερή στιγμή της ημέρας θα έρθει στις 5:30 μ.μ., με την ταυτόχρονη φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων και στα τέσσερα καταστήματα, μέσα από ζωντανή σύνδεση και μετάδοση από τον Mix FM. Τέσσερα δέντρα θα φωτιστούν την ίδια στιγμή, ενώνοντας τέσσερις διαφορετικές περιοχές σε μία μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή και δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου!

Στην Υπεραγορά Αλφαμέγα Έγκωμης, το χριστουγεννιάτικο παραμύθι θα ζωντανέψει στις 5:00 μ.μ., με την άφιξη του Άγιου Βασίλη πάνω στο στολισμένο φορτηγό της Coca-Cola, έτοιμου να μοιράσει δώρα και χαμόγελα στους μικρούς του φίλους. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα λαχταριστό εργαστήρι λιχουδιών με τους chefs Στέλιο Λοΐζου και Άγγελο Καλλιστράτη. Μικροί και μεγάλοι θα σηκώσουν μανίκια, θα βάλουν τη φαντασία τους να δουλέψει και θα δημιουργήσουν γιορτινά γλυκά, ανακαλύπτοντας τη χαρά της μαγειρικής μέσα από μια διασκεδαστική εμπειρία.

Και από τη λάμψη του χριστουγεννιάτικου δέντρου, η διασκέδαση θα μεταφερθεί στη μαγεία της μεγάλης οθόνης! Στις 6:30 μ.μ., η γιορτή στην Έγκωμη θα συνεχιστεί με την προβολή της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας «Klaus» σε ένα ξεχωριστό υπαίθριο σινεμά. Με popcorn, ζεστή σοκολάτα και κουβερτούλες, οι οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια κινηματογραφική βραδιά γεμάτη θαλπωρή, γέλιο και χριστουγεννιάτικη μαγεία, κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Στις Υπεραγορές Αλφαμέγα Καψάλου, Πάφου – Αφροδίτης και Αστρομερίτη, το κέφι θα χτυπήσει κόκκινο με χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, face painting, μπαλονοκατασκευές και πολλές εκπλήξεις. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τον Άγιο Βασίλη, να παίξουν και να ζήσουν τη δική τους χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, ενώ γιορτινά κεράσματα θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Η μουσική και η ζωντανή σύνδεση με τον Mix FM θα μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης σε κάθε κατάστημα, δημιουργώντας μια κοινή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να φορέσουν την πιο γιορτινή τους διάθεση και να μοιραστούν όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γιατί η μαγεία των Χριστουγέννων κρύβεται στις στιγμές που ζούμε μαζί!

Τα Χριστούγεννα ξεκινούν στις Υπεραγορές Αλφαμέγα!