Κωνσταντίνος Ιωάννου: Τέλος στον εγκλωβισμό χωραφιών - Η νέα διαδικασία που «ξεκλειδώνει» περιουσίες [ηχητικό]

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Ιωάννου εξήγησε ότι η απουσία εγγεγραμμένων δρόμων αποτελούσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν προχωρούσε η ανάπτυξη σε πολλές κοινότητες.

Αστικός αναδασμός για περίκλειστες περιοχές

Σύμφωνα με τον υπουργό, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αγροτικός δρόμος χωρίς να είναι εγγεγραμμένος, μπορεί πλέον να προχωρήσει η διαδικασία εγγραφής του. Για τεμάχια που δεν διαθέτουν καθόλου οδική πρόσβαση, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η δημιουργία νέου δρόμου, ο οποίος θα σχεδιαστεί και θα εγγραφεί ως αγροτικός.

Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρεί στην πιλοτική εφαρμογή του αστικού αναδασμού σε δέκα περιοχές παγκύπρια, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως εξήγησε, μέσω του συγκεκριμένου θεσμού μια μεγάλη περιοχή, στην οποία μπορεί να υπάρχουν 50, 60 ή ακόμη και 100 ιδιοκτήτες, ενοποιείται, δημιουργείται το απαραίτητο οδικό δίκτυο και στη συνέχεια γίνεται ανακατανομή των μεριδίων στους ιδιοκτήτες.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται στο εξωτερικό και είχε εφαρμοστεί παλαιότερα και στην Κύπρο. Κάλεσε μάλιστα και άλλες κοινότητες να εξετάσουν το συγκεκριμένο εργαλείο, χαρακτηρίζοντάς το ως μέτρο που μπορεί να «ξεκλειδώσει περίκλειστες περιοχές».

Υποχρεωτικές απαλλοτριώσεις και προτεραιότητες

Αναφερόμενος στις αλλαγές στην εγγραφή αγροτικών δρόμων, ο υπουργός εξήγησε ότι προηγουμένως η διαδικασία μπορούσε να προχωρήσει μέσω συγκαταθέσεων των ιδιοκτητών, οι οποίες συχνά καθυστερούσαν ή δεν εξασφαλίζονταν στο σύνολό τους.

Αποτέλεσμα ήταν να εγγράφονται δρόμοι τμηματικά, χωρίς να μπορούν να λειτουργήσουν.

Με το νέο πλαίσιο καθίσταται υποχρεωτική η απαλλοτρίωση των επηρεαζόμενων τεμαχίων για τα οποία δεν έχουν εξασφαλιστεί συγκαταθέσεις, ώστε να προχωρεί ενιαία ολόκληρος ο δρόμος.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το κόστος των αποζημιώσεων περιορίζεται, καθώς κατά την εκτίμηση λαμβάνεται υπόψη και η αύξηση της αξίας που αποκτά ένα τεμάχιο από τη δημιουργία δρόμου.

Παράλληλα, οι κοινότητες έχουν κληθεί να ιεραρχήσουν τα αιτήματά τους και να υποβάλουν αρχικά τους δύο ή τρεις σημαντικότερους αγροτικούς δρόμους, με κριτήριο κυρίως τον αριθμό των τεμαχίων που εξυπηρετούν.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, με την προηγούμενη διαδικασία εγγράφονταν μόλις 10 με 12 δρόμοι ετησίως, ενώ με τη νέα έχουν ήδη εγγραφεί 112.

Χρονοδιαγράμματα και νέο νομοσχέδιο

Ο υπουργός ανέφερε ότι το νέο εγχειρίδιο καθορίζει τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Επιπλέον, έχουν οριστεί σημεία επαφής στις Επαρχιακές Διοικήσεις και στο Κτηματολόγιο, ώστε οι κοινότητες να γνωρίζουν πού να απευθύνονται. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, οι κοινοτάρχες θα μπορούν να υποβάλλουν παράπονα στην αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση.

Τέλος, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε σε νέο νομοσχέδιο για τις απαλλοτριώσεις, το οποίο προβλέπει αλλαγές στον τρόπο αποζημίωσης, στα επιτόκια και στο χρονικό διάστημα για το οποίο το κράτος μπορεί να διατηρεί μια απαλλοτρίωση.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών που αναμένουν αποζημίωση ακόμη και 20 χρόνια λόγω διαφωνιών με το Κτηματολόγιο.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και ακολούθως θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία, πριν κατατεθεί στη Βουλή.

Ακούστε την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Ιωάννου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 06-11-2026