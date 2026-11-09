Διάκριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην πανεπιστημιακή κοινότητα

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσώπησαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Παναγιώτης Παρπόττας και η Ειδική Επιστήμονας Δρ. Αντωνία Καλλή, οι οποίοι παρέλαβαν τον Έπαινο από τον Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η καλή πρακτική που διακρίθηκε αφορά τους «Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους» και φέρει τον τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Αναγνώρισης, Υποστήριξης και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα».

Το σύστημα βασίζεται στη συνεργασία του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α.) του Πανεπιστημίου. Συνδυάζει την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών ψυχολογικής επιβάρυνσης, την άμεση υποστήριξη, την παραπομπή για εξειδικευμένη αξιολόγηση και παρέμβαση, καθώς και τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας. Απευθύνεται στο προσωπικό, στους φοιτητές και στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα, με πλήρη σεβασμό στην εμπιστευτικότητα και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, περιλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, ενθαρρύνοντας την έγκαιρη αναζήτηση υποστήριξης και καλλιεργώντας μια κουλτούρα αποδοχής, συμπερίληψης και μη στιγματισμού.