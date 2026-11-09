Τα βρήκαν στο περίπου Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν: Ανοίγουν τα οδοφράγματα σε Λουρουτζίνα και Κάμπο, εκτός συμφωνίας Αθηένου και Μια Μηλιά - Επαναρχίζει το «Imagine», συμφωνία για τριμερή με τον Γκουτέρες

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00 η τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία.

Η συνάντηση, η οποία κράτησε περισσότερο από τρεις ώρες, πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος των προειδοποιήσεων της κας Ολγκίν για την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προτάσεις των δύο πλευρών και οι προοπτικές επίτευξης συγκλίσεων.

Εκ μέρους του ΟΗΕ, ο Αλίμ Σιντίκ χωρίς να πλαισιώνεται από τους δύο Ηγέτες, ανέγνωσε κοινή δήλωση. Ο κ. Σιντίκ ανέφερε πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο άνοιγμα του οδοφράγματος Λουρουτζίνας - Λύμπια και Κάμπου - Καραβοστάσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης, στη Λουρουτζίνα προς τα Λύμπια και στον Καμπό προς το Καραβοστάσι. Όπως διευκρινίζεται, τα δύο οδοφράγματα θα ανοίξουν ταυτόχρονα. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να προχωρήσουν στην ανταλλαγή αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και στην προώθηση περιβαλλοντικών έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν από την Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επαναφορά του προγράμματος «Imagine», υπό την αιγίδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση.

Μηχανισμός για έκτακτες ανάγκες

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο επιτεύχθηκε συμφωνία αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Συγκεκριμένα, η Τεχνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Κρίσεων θα λάβει οδηγίες από τους δύο ηγέτες για τη δημιουργία μηχανισμού άμεσης ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά θα προχωρήσει στην αποκατάσταση συγκεκριμένων μαρωνιτικών εκκλησιών, καθώς και ενός αρμενικού μοναστηριού, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της.

Συνεχίζεται η συζήτηση για τα οδοφράγματα

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και το ενδεχόμενο ανοίγματος επιπρόσθετων σημείων διέλευσης, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Οι συζητήσεις για τα θέματα αυτά, αλλά και για τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού, αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Όπως αναφέρεται, θα υπάρξει συνέχεια και σε νέα τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, τις προσεχείς εβδομάδες.