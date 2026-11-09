Ο πεντάκις Ολυμπιονίκης του τζούντο, Τεντί Ρινέρ, ο οποίος αποτελεί σύμβολο του γαλλικού αθλητισμού, ανακοίνωσε σήμερα (09/11/2026) την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027, με βίντεο που ανήρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υποψηφιότητα έκπληξη για τις προεδρικές στη Γαλλία - Ο Ολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ διεκδικεί την προεδρία (βίντεο)
Η Μαρίν Λεπέν διατηρεί σαφές προβάδισμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία, ενώ ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν εμφανίζεται ως πιθανός αντίπαλός της στον δεύτερο γύρο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που αποτυπώνει την ενίσχυση της πολιτικής πόλωσης και την αποδυνάμωση του κέντρου.
«Το όνομά μου είναι Τεντί Ρινέρ και σήμερα σας το λέω κοιτάζοντάς σας κατάματα: Είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027», δήλωσε ο 37χρονος πρωταθλητής με καταγωγή από την Γουαδελούπη, προκαλώντας αίσθηση στην Γαλλία.
«Η μάχη ήταν πάντα μέρος του εαυτού μου. Ξέρω πώς είναι να αγωνίζεσαι, να πέφτεις, να σηκώνεσαι πάντα», πρόσθεσε ο κορυφαίος τζουντόκα, καθισμένος μπροστά σε μια βιβλιοθήκη, ντυμένος με ένα λευκό πουκάμισο και ένα σκούρο σακάκι.
Λεπέν και Μελανσόν προηγούνται στις δημοσκοπήσεις
Η ακροδεξιά ηγέτης στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν, και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν έχουν εδραιώσει το προβάδισμά τους στην πρόθεση ψήφου ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου χρόνου, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα καθώς εντείνεται η πόλωση στην πολιτική ζωή της χώρας.
Η Λεπέν φέρεται να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό από 34% μέχρι 36% με βάση τα σενάρια που εξέτασε η εταιρεία Toluna Harris σε δημοσκόπηση που διενήργησε από τις 3 ως τις 5 Νοεμβρίου.
Μια ανάλογη δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα της έδινε ποσοστό 35% με 37%.
Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς "Ανυπότακτη Γαλλία", φέρεται να πηγαίνει στο δεύτερο γύρο των εκλογών και στα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν με 18% ή 19%.
Η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί εύκολα του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο.
Καθώς η δεύτερη και τελευταία πενταετής θητεία του Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στο τέλος της, ο αντιδημοφιλής πλέον πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα εξασθενημένο πολιτικό κέντρο και μια αδύναμη οικονομία δημιουργώντας έτσι χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα.
Ο Μελανσόν έχει ήδη υπάρξει τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία --2012, 2017 και 2022--, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στον δεύτερο γύρο.
Η Λεπέν ήταν επίσης υποψήφια σε αυτές τις τρεις εκλογές και ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022 από τον Μακρόν.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
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