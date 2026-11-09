THE BIG GIVEAWAY: 16 μεγάλα δώρα σε περιμένουν στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6!

16 δώρα, 2 νικητές κάθε εβδομάδα και ένας μεγάλος διαγωνισμός που δεν θέλεις να χάσεις.

• Tablets

• Ακουστικά

• Τηλεόραση

• Διάδρομος γυμναστικής

• Έξυπνη σκούπα

• Φριτέζα αέρος

Και πολλά άλλα δώρα σε περιμένουν στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6

Το μόνο που έχεις να κάνεις;

Με ένα μήνυμα στο 1076

Συντονίσου στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και στις δύο ψυχαγωγικές μας εκπομπές.

DUO ΛΙΜΠΑ

με τους Μαριλένα Ζωδιάτου και Anthony 642

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9-12 το πρωί

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

με τους Ανδρέα Αθανασίου Αχάνα και Κώστα Πρίγκιπα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 4-6 το απόγευμα

Εκεί θα μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμμετοχή είναι απλή!

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να στείλεις ένα μήνυμα στο 1076 με ένδειξη για κάθε εκπομπή, να ακολουθήσεις τον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 στα social media και να παραμείνεις συντονισμένος στον σταθμό για να ενημερώνεσαι για όλες τις λεπτομέρειες και τα επόμενα βήματα του διαγωνισμού.

Όσα περισσότερα μηνύματα στείλεις τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις ένα από τα μεγάλα μας δώρα.

Μείνε σε ετοιμότητα, γιατί η επόμενη έκπληξη μπορεί να έχει το δικό σου όνομα!

THE BIG GIVEAWAY!

Μόνο στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και 97.6

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ