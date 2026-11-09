Το THE BIG GIVEAWAY ξεκινά στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και υπόσχεται να κάνει τις επόμενες εβδομάδες ακόμη πιο συναρπαστικές, χαρίζοντας συνολικά 16 δώρα, με δύο τυχερούς νικητές κάθε εβδομάδα.
THE BIG GIVEAWAY: 16 μεγάλα δώρα σε περιμένουν στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6!
Ένας μεγάλος διαγωνισμός με 16 μοναδικά δώρα και αμέτρητες εκπλήξεις έρχεται στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6. Κάθε εβδομάδα συντονίσου στις εκπομπές «Duo Λίμπα» και «Εκτός έδρας» και κέρδισε μεγάλα δώρα
16 δώρα, 2 νικητές κάθε εβδομάδα και ένας μεγάλος διαγωνισμός που δεν θέλεις να χάσεις.
• Tablets
• Ακουστικά
• Τηλεόραση
• Διάδρομος γυμναστικής
• Έξυπνη σκούπα
• Φριτέζα αέρος
Και πολλά άλλα δώρα σε περιμένουν στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6
Το μόνο που έχεις να κάνεις;
Με ένα μήνυμα στο 1076
Συντονίσου στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και στις δύο ψυχαγωγικές μας εκπομπές.
DUO ΛΙΜΠΑ
με τους Μαριλένα Ζωδιάτου και Anthony 642
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9-12 το πρωί
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
με τους Ανδρέα Αθανασίου Αχάνα και Κώστα Πρίγκιπα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 4-6 το απόγευμα
Εκεί θα μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες.
Η συμμετοχή είναι απλή!
Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να στείλεις ένα μήνυμα στο 1076 με ένδειξη για κάθε εκπομπή, να ακολουθήσεις τον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 στα social media και να παραμείνεις συντονισμένος στον σταθμό για να ενημερώνεσαι για όλες τις λεπτομέρειες και τα επόμενα βήματα του διαγωνισμού.
Όσα περισσότερα μηνύματα στείλεις τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις ένα από τα μεγάλα μας δώρα.
Μείνε σε ετοιμότητα, γιατί η επόμενη έκπληξη μπορεί να έχει το δικό σου όνομα!
THE BIG GIVEAWAY!
Μόνο στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και 97.6
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 FM μέσω των εκπομπών «Duo Λίμπα» και «Εκτός Έδρας».
- Ισχύει από τις 09/11/2026 έως και τις 07/01/2027.
- Κάθε εκπομπή θα προσφέρει ένα (1) δώρο ανά εβδομάδα.
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του σταθμού και συγγενείς τους μέχρι δεύτερου βαθμού.
- Για συμμετοχή απαιτείται αποστολή SMS στο 1076 με τη λέξη DUO ή ΕΚΤΟΣ, το ονοματεπώνυμο, την πόλη και την ηλικία του συμμετέχοντα.
- Το κόστος συμμετοχής είναι €0,10 ανά μήνυμα. Κάθε μήνυμα αποτελεί ξεχωριστή συμμετοχή.
- Οι νικητές αναδεικνύονται από τις έγκυρες συμμετοχές και ενημερώνονται τηλεφωνικά. Σε περίπτωση μη επικοινωνίας, ο σταθμός διατηρεί το δικαίωμα ανάδειξης νέου νικητή.
- Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο μία (1) φορά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
- Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με μετρητά, άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.
- Τα δώρα αποστέλλονται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Οι νικητές οφείλουν να παρέχουν πλήρη και ορθά στοιχεία παράδοσης. Ο σταθμός δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή προβλήματα που οφείλονται στην εταιρεία μεταφοράς ή σε λανθασμένα στοιχεία που έχουν δοθεί από τον νικητή.
- Με την αποδοχή του δώρου, οι νικητές συναινούν στη δημοσίευση του ονόματός τους και, εφόσον απαιτηθεί, φωτογραφιών ή βίντεο που σχετίζονται με τον διαγωνισμό, στα μέσα του ΠΟΛΙΤΗ.
- Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον σταθμό μπορούν να μεταδοθούν ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
- Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR (ΕΕ 2016/679).
- Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 107.6 FM διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων, της διάρκειας ή του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.
- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο πάνω όρων.
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