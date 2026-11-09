Η Lidl λανσάρει τη διεθνή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της: Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της απόλαυσης. More to Value

Σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, ο Niko ο Καρυοθραύστης λειτουργεί ως ένας οικείος οδηγός σε όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Ενσαρκώνει την περιέργεια και τη χαρά τού να ξεφεύγει κανείς από την πεπατημένη για να βιώσει την απόλαυση σε όλες της τις πτυχές, είτε πρόκειται για ένα πλούσια στρωμένο γιορτινό τραπέζι, είτε για μικρές γαστρονομικές ανακαλύψεις στην καθημερινότητα, είτε για γιορτινές στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους.

Απόλαυση και ποιότητα σε τιμές Lidl

Με την πλούσια χριστουγεννιάτικη γκάμα της, η Lidl προσφέρει όλα όσα χρειάζονται οι καταναλωτές για γιορτές γεμάτες απόλαυση. Μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας των σειρών Deluxe και Favorina, οι πελάτες έχουν αμέτρητες επιλογές για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα ακριβώς όπως επιθυμούν. Ακόμη και μέσα στην ένταση των εορτών, μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στην υπόσχεση της Lidl: κορυφαία ποιότητα και ξεχωριστές στιγμές απόλαυσης σε προσιτές τιμές.

Η διεθνής καμπάνια ζωντανεύει αυτή την υπόσχεση μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας 360°. Παράλληλα με τη συγκινητική χριστουγεννιάτικη ταινία, η Lidl ταξιδεύει το κοινό στον κόσμο της εορταστικής απόλαυσης με πρωταγωνιστή τον Niko τον Καρυοθραύστη, μέσα από τηλεοπτικά σποτ, στοχευμένα online videos, διαδραστικό περιεχόμενο στα social media, καθώς και εντυπωσιακό in-store υλικό σε όλα τα καταστήματα του δικτύου.

Ανακαλύπτοντας τη γιορτινή απόλαυση με συνείδητο τρόπο

Η απόλαυση έχει πολλές μορφές. Γι' αυτό, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της, η Lidl δείχνει επίσης πώς η εορταστική απόλαυση μπορεί να συμβαδίσει αρμονικά με μια ισορροπημένη διατροφή. Το χορτοφαγικό χριστουγεννιάτικο μενού περιλαμβάνει λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και φυτικές πρωτεΐνες, ακολουθώντας τις αρχές της Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής (Planetary Health Diet). Προσφέρει γεμάτη γεύση μέσα από περισσότερα φυτικά συστατικά, τα οποία γενικά απαιτούν σημαντικά λιγότερο νερό και καλλιεργήσιμη γη σε σχέση με ένα συμβατικό μενού με βάση το κρέας. Το μενού αποδεικνύει έμπρακτα ότι το εορταστικό φαγητό δεν χρειάζεται να στερείται τη γεύση και την απόλαυση.

Μοιραζόμαστε την απόλαυση με τους γύρω μας

Η μαγεία της απόλαυσης γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν τη μοιραζόμαστε με άλλους. Γι' αυτό, η Lidl πλαισιώνει για άλλη μια φορά τη διεθνή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της με εθνικές πρωτοβουλίες δωρεάς. Μέσα από αυτές τις ενέργειες, η εταιρεία στηρίζει φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ενισχύει τη δέσμευσή τους προς τις τοπικές κοινωνίες.

Φέτος η Lidl Κύπρου στηρίζει για ακόμη μία χρονιά τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, μέσα από τη χριστουγεννιάτικη ενέργεια Εταιρικής Υπευθυνότητας και συγκεκριμένα το πρόγραμμα διατροφικής φροντίδας των ασθενών που φιλοξενούνται στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και το πρόγραμμα υιοθέτησης δωματίων με χρηματική δωρεά.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε μια απλή αλλά ουσιαστική πραγματικότητα: στην «Αροδαφνούσα», κάθε γεύμα είναι κάτι πολύ περισσότερο από τροφή. Είναι μέρος της ολοκληρωμένης φροντίδας που προσφέρεται στον ασθενή, συμβάλλοντας στην ανακούφιση, την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής του. Μέσα από αυτή τη δράση, αναδεικνύεται η κοινή προσπάθεια της Lidl Κύπρου, των πελατών της και του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, ώστε «στο τραπέζι της φροντίδας να υπάρχει πάντα μια θέση για όλους».

Με αυτόν τον τρόπο, η Lidl επισφραγίζει τη δέσμευσή της στην κοινωνική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής της δράσης — όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η διεθνής χριστουγεννιάτικη καμπάνια ξεκίνησε την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου. Η εορταστική γκάμα προϊόντων της Lidl βρίσκεται ήδη στα ράφια όλων των καταστημάτων, ενώ το κοινό μπορεί να ανακαλύψει περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια και να παρακολουθήσει το νέο χριστουγεννιάτικο σποτ στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα: