Μαρίνα Λεμεσού: Τα πιο μαγικά Χριστούγεννα πάνω στη θάλασσα

Παράλληλα με την τελετή φωταγώγησης, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει, επίσης, πληθώρα εορταστικών δραστηριοτήτων. Ένα διαδραστικό εικαστικό εργαστήρι για παιδιά θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα από το «Mama of two_stories», ενώ μια μαγευτική χορευτική παράσταση θα παρουσιάσουν τα μέλη της σχολής χορού «Limassol Dancing Center». Δύο χριστουγεννιάτικα ντυμένες mascots από το «Liotatis Magic Show» θα περιφέρονται στην πλατεία σκορπίζοντας χαμόγελα και γιορτινή διάθεση. Tη βραδιά θα “στολίσουν” μουσικά μέλη της σχολής «Diamantidou School of Music» και το συγκρότημα «Christina Averkiou Band», που αποτελείται από τη Χριστίνα Αβερκίου, τον Σπύρο Αριστείδου, τον Χρίστο Γερολατσίτη, τον Αντρέα Ροδοσθένους και τον Γιώργο Κουλά, με κάλαντα και γιορτινά τραγούδια που θα παρασύρουν μικρούς και μεγάλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Σε αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα, την οποία θα μεταδίδει ζωντανά ο ραδιοφωνικός σταθμός Κανάλι 6 από τις 16:00 μέχρι τις 18:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν το Φιλανθρωπικό Σύνδεσμο Funraising, σε μια υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στην Πλατεία, όπου θα διατίθενται προς πώληση κάθε λογής χειροποίητα αντικείμενα και εδέσματα. Από την εκδήλωση δεν θα λείπει φυσικά, ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος θα μοιράζει τα δώρα και την αγάπη του στα παιδιά μέχρι τις 20:00. Τη φετινή επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου θα σηματοδοτήσει ο Δήμαρχος Λεμεσού, κύριος Γιάννης Αρμεύτης, ανάβοντας τα γιορτινά φώτα της Μαρίνας Λεμεσού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της Μαρίνας Λεμεσού στο +357 25 020 020 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.limassolmarina.com ή τη σελίδα στο Facebook facebook.com/LimassolMarina, και στο Instagram https://www.instagram.com/limassolmarina/.