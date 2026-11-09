Τα Χριστούγεννα αποτελούν αναμφισβήτητα την πιο συναρπαστική εποχή του χρόνου, και τι καλύτερο από το να ξεκινήσει αυτή η εορταστική περίοδος με το φωτισμό του πιο δημοφιλούς χριστουγεννιάτικου δέντρου της Λεμεσού ύψους 12 μέτρων! Επισκεφθείτε τη πλατεία της Μαρίνας Λεμεσού, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου από τις 16:00, και ζήστε την μοναδική εμπειρία της μαγείας των Χριστουγέννων με τη φωταγώγηση του Έργου πάνω στη θάλασσα.
Μαρίνα Λεμεσού: Τα πιο μαγικά Χριστούγεννα πάνω στη θάλασσα
Ελάτε να γιορτάσουμε τη λάμψη της μαγείας των Χριστουγέννων στη Μαρίνα Λεμεσού, στις 21 Νοεμβρίου 2026!
Παράλληλα με την τελετή φωταγώγησης, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει, επίσης, πληθώρα εορταστικών δραστηριοτήτων. Ένα διαδραστικό εικαστικό εργαστήρι για παιδιά θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα από το «Mama of two_stories», ενώ μια μαγευτική χορευτική παράσταση θα παρουσιάσουν τα μέλη της σχολής χορού «Limassol Dancing Center». Δύο χριστουγεννιάτικα ντυμένες mascots από το «Liotatis Magic Show» θα περιφέρονται στην πλατεία σκορπίζοντας χαμόγελα και γιορτινή διάθεση. Tη βραδιά θα “στολίσουν” μουσικά μέλη της σχολής «Diamantidou School of Music» και το συγκρότημα «Christina Averkiou Band», που αποτελείται από τη Χριστίνα Αβερκίου, τον Σπύρο Αριστείδου, τον Χρίστο Γερολατσίτη, τον Αντρέα Ροδοσθένους και τον Γιώργο Κουλά, με κάλαντα και γιορτινά τραγούδια που θα παρασύρουν μικρούς και μεγάλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
Σε αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα, την οποία θα μεταδίδει ζωντανά ο ραδιοφωνικός σταθμός Κανάλι 6 από τις 16:00 μέχρι τις 18:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν το Φιλανθρωπικό Σύνδεσμο Funraising, σε μια υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στην Πλατεία, όπου θα διατίθενται προς πώληση κάθε λογής χειροποίητα αντικείμενα και εδέσματα. Από την εκδήλωση δεν θα λείπει φυσικά, ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος θα μοιράζει τα δώρα και την αγάπη του στα παιδιά μέχρι τις 20:00. Τη φετινή επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου θα σηματοδοτήσει ο Δήμαρχος Λεμεσού, κύριος Γιάννης Αρμεύτης, ανάβοντας τα γιορτινά φώτα της Μαρίνας Λεμεσού.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της Μαρίνας Λεμεσού στο +357 25 020 020 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.limassolmarina.com ή τη σελίδα στο Facebook facebook.com/LimassolMarina, και στο Instagram https://www.instagram.com/limassolmarina/.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.