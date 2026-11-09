Eurostat: Κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο ο δείκτης τιμών κατοικιών προς εισόδημα στην Κύπρο

Ο δείκτης δείχνει κατά πόσο ο λόγος των τιμών κατοικιών προς το εισόδημα των νοικοκυριών βρίσκεται πάνω ή κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του από το 2000.

Στην Κύπρο, ο δείκτης ήταν στις 91,63 μονάδες το 2024 και στις 92,03 το 2023. Το 2022 είχε διαμορφωθεί στις 90,10 μονάδες και το 2021 στις 89,59. Ανήλθε στις 95,38 μονάδες το 2020, από 92,30 το 2019 και 93,13 το 2018. Το 2017 βρισκόταν στις 99,36 μονάδες και το 2016 στις 99,71.

Αύξηση 6,8% στην ΕΕ από το 2015

Σε επίπεδο ΕΕ, ο λόγος τιμών κατοικιών προς εισόδημα ήταν το 2025 κατά 6,8% υψηλότερος από ό,τι το 2015. Σύμφωνα με την Eurostat, αυτό σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη δεκαετία οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών.

Οι μεταβολές διέφεραν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών: ο λόγος αυξήθηκε σε 17 χώρες της ΕΕ και μειώθηκε στις υπόλοιπες 10.

Τη μεγαλύτερη αύξηση την περίοδο 2015-2025 κατέγραψε η Πορτογαλία, με 60,8%. Ακολούθησαν η Ολλανδία με 34,3%, η Ουγγαρία με 26,5%, η Τσεχία με 25,8% και η Ισπανία με 24,5%.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε η Ρουμανία, με 42,8%, ενώ ακολούθησαν η Φινλανδία με 25,2% και η Βουλγαρία με 16,2%.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι οι μεταβολές δεν κατατάσσουν τις χώρες με βάση το πόσο ακριβές είναι οι κατοικίες σε απόλυτους όρους. Ο δείκτης συγκρίνει την εξέλιξη των τιμών κατοικιών με την εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών.

Αυξάνεται όταν οι τιμές των κατοικιών ανεβαίνουν ταχύτερα από το εισόδημα, μειώνεται όταν ανεβαίνουν με βραδύτερο ρυθμό και παραμένει αμετάβλητος όταν οι δύο μεταβλητές κινούνται με τον ίδιο ρυθμό.

Δύο κορυφώσεις στον τυποποιημένο δείκτη της ΕΕ

Για τον τυποποιημένο λόγο τιμών κατοικιών προς εισόδημα, ο οποίος συγκρίνει τον δείκτη με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του από το 2000, η Eurostat καταγράφει δύο σαφείς κορυφώσεις.

Η πρώτη σημειώθηκε το 2007, όταν ο δείκτης ήταν 7,9% πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, και η δεύτερη το 2022, όταν ήταν υψηλότερος κατά 7,4%.

Μεταξύ των δύο περιόδων, το 2014 ο δείκτης είχε υποχωρήσει σε επίπεδο 6,4% κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Μετά το 2022 μειώθηκε το 2023 και το 2024. Το 2025 διαμορφώθηκε οριακά πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, κατά 0,03%.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο τυποποιημένος λόγος χρησιμοποιείται και ως επικουρικός δείκτης στη Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, καθώς μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών ανισορροπιών στην αγορά κατοικίας.

Η Eurostat σημειώνει ότι οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν μόνο μία διάσταση της προσιτότητας της στέγασης. Άλλοι παράγοντες είναι τα έτη εισοδήματος που απαιτούνται για την αγορά κατοικίας, το κόστος χρηματοδότησης μέσω στεγαστικού δανείου και οι τρέχουσες δαπάνες στέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ