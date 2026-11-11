Στις 14 Νοεμβρίου η ψηφοφορία Σε εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχωρεί ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων της Κοινότητας Νατάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026, στο οίκημα ΠΑΣΥΔΥ στην Πάφο, με τις κάλπες να ανοίγουν από τις 16:00 έως τις 17:00.
Εκλογές στον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Κοινότητας Νατάς
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και να διεκδικήσουν θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Γεώργιο Αναστάση, στο τηλέφωνο 99613113.
Η διοργάνωση των εκλογών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη συνέχιση της δράσης του Συνδέσμου, ο οποίος επιδιώκει να διατηρεί ενεργούς τους δεσμούς των αποδήμων και φίλων με την κοινότητα Νατάς.
Η συμμετοχή των μελών στην εκλογική διαδικασία αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της νέας διοίκησης και στη συνέχιση του έργου του Συνδέσμου, καταλήγει η ανακοίνωση.
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