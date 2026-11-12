Οι φοιτητές της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Κοφτερός και Ανδρέας Αντρέου, κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία «Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματική Ανάπτυξη» του 9ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2026. Ο Κωνσταντίνος, τριτοετής φοιτητής, και ο Ανδρέας, πρωτοετής, παρουσίασαν το «Food Impact», μια επιχειρηματική πρόταση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε ξενοδοχεία και αλυσίδες εστιατορίων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Αργυρό μετάλλιο στην επιχειρηματικότητα σε φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο SkillsCyprus 2026
Διακρίθηκαν με το «Food Impact», μια επιχειρηματική πρόταση που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε ξενοδοχεία και αλυσίδες εστιατορίων.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Μόλις πέντε λεπτά πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, οι ομάδες έμαθαν με κλήρωση το κοινό τους θέμα, το οποίο ήταν η σπατάλη τροφίμων, και κλήθηκαν να αναπτύξουν μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.
Οι δύο φοιτητές εστίασαν στο κόστος των τροφίμων που απορρίπτουν τα ξενοδοχεία και οι αλυσίδες εστιατορίων. Σχεδίασαν το «Food Impact» ως συμβουλευτική υπηρεσία που θα χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) για να υπολογίζει πόσο κοστίζει σε κάθε επιχείρηση η σπατάλη τροφίμων και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της.
Το SkillsCyprus διοργανώνεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσα από τον εθνικό διαγωνισμό επιλέγονται οι νέοι και οι νέες που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό δεξιοτήτων EuroSkills 2027.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει τον Κωνσταντίνο και τον Ανδρέα για τη διάκρισή τους και για τον τρόπο με τον οποίο συνέδεσαν τις γνώσεις τους στη διοίκηση επιχειρήσεων με μια καθημερινή πρόκληση για τους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.