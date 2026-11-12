Αργυρό μετάλλιο στην επιχειρηματικότητα σε φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο SkillsCyprus 2026

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Μόλις πέντε λεπτά πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, οι ομάδες έμαθαν με κλήρωση το κοινό τους θέμα, το οποίο ήταν η σπατάλη τροφίμων, και κλήθηκαν να αναπτύξουν μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.

Οι δύο φοιτητές εστίασαν στο κόστος των τροφίμων που απορρίπτουν τα ξενοδοχεία και οι αλυσίδες εστιατορίων. Σχεδίασαν το «Food Impact» ως συμβουλευτική υπηρεσία που θα χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) για να υπολογίζει πόσο κοστίζει σε κάθε επιχείρηση η σπατάλη τροφίμων και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της.

Το SkillsCyprus διοργανώνεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσα από τον εθνικό διαγωνισμό επιλέγονται οι νέοι και οι νέες που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό δεξιοτήτων EuroSkills 2027.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει τον Κωνσταντίνο και τον Ανδρέα για τη διάκρισή τους και για τον τρόπο με τον οποίο συνέδεσαν τις γνώσεις τους στη διοίκηση επιχειρήσεων με μια καθημερινή πρόκληση για τους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης.