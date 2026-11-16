Επιχείρηση διάσωσης δύο προσώπων που εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα βάθους περίπου 20 μέτρων, κοντά στην κοινότητα Αγίου Επιφανείου Ορεινής, στην επαρχία Λευκωσίας, πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/11) η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Περιπέτεια για δύο πρόσωπα τα χαράματα: Εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα βάθους 20 μέτρων – Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης
Εξετάστηκαν από πλήρωμα ασθενοφόρου, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η κλήση για βοήθεια λήφθηκε στις 03:38, όταν έγινε γνωστό ότι δύο πρόσωπα βρίσκονταν σε χαράδρα, από την οποία αδυνατούσαν να εξέλθουν.
Στο σημείο ανταποκρίθηκαν μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Λακατάμειας και Υπαίθρου Παλαιχωρίου, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα διασωστικό όχημα.
Οι διασώστες προσέγγισαν τα δύο πρόσωπα και, με τη χρήση ειδικής διασωστικής εξάρτυσης, κατάφεραν να τα ανασύρουν με ασφάλεια από τη χαράδρα.
Στην περιοχή βρισκόταν και πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο εξέτασε την κατάσταση της υγείας τους. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο πρόσωπα βρέθηκαν στη χαράδρα διερευνώνται.
108 κλήσεις στην Πυροσβεστική το τριήμερο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τις 06:00 της Παρασκευής (13/11) μέχρι τις 06:00 της Δευτέρας (16/11), καταγράφηκαν συνολικά 108 κλήσεις για βοήθεια.
Από αυτές, οι 62 αφορούσαν πυρκαγιές, οι 36 ειδικές εξυπηρετήσεις και οι 10 ψευδείς κλήσεις.
Μόνο κατά το τελευταίο 24ωρο, από τις 06:00 της Κυριακής μέχρι τις 06:00 της Δευτέρας, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 41 κλήσεις, εκ των οποίων 21 για πυρκαγιές, 16 για ειδικές εξυπηρετήσεις και τέσσερις ψευδείς.
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