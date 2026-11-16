Με κεντρικό μήνυμα «Black Friday στα Public. Προσφορές που σου μιλάνε!», τα προϊόντα αποκτούν φωνή και προσωπικότητα. Από τις τηλεοράσεις, τα smartphones και τα laptops μέχρι τις οικιακές συσκευές, τα βιβλία και τα αξεσουάρ gaming, κάθε προϊόν έχει πολλά να πει.

Τη φετινή Black Friday, οι τιμές στα Public μιλούν από μόνες τους. Οι προσφορές στα καταστήματα Public και στο public.cy συνεχίζονται έως και τη Cyber Monday, στις 30 Νοεμβρίου, με την Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής και δυνατότητα αλλαγής δώρου έως και τις 9 Ιανουαρίου 2027.

Στα καταστήματα Public και στο public.cy, οι πελάτες βρίσκουν χιλιάδες ετοιμοπαράδοτα προϊόντα από επώνυμα brands, μαζί με ένα οικοσύστημα υπηρεσιών πληρωμής και παράδοσης που υποστηρίζει την αγορά τους από την επιλογή του προϊόντος έως την παραλαβή του. Για την πληρωμή, μπορούν να επιλέξουν 6 ή 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Στις επιλογές παράδοσης περιλαμβάνονται το Public+ Delivery για παραλαβή από BOX NOW lockers, καθώς και παράδοση στον χώρο σου.

Στις προσφορές για μικρές οικιακές συσκευές, η μηχανή espresso Bosch Vero Café είναι μια επιλογή για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τον πρώτο τους espresso στο σπίτι. Στην ίδια κατηγορία, η σκούπα stick Dyson V16 Piston Animal Submarine είναι ιδανική για ένα γρήγορο καθάρισμα, είτε πρόκειται για τα ψίχουλα κάτω από το τραπέζι είτε για τη σκόνη στην είσοδο του σπιτιού. Στις προσφορές προσωπικής φροντίδας, το Dyson Multistyler Straight + Wavy απευθύνεται σε όσους θέλουν να δοκιμάζουν διαφορετικά χτενίσματα στο σπίτι.

Στο καθιστικό, η Xiaomi Mini LED S 75″ 4K Google TV φέρνει τις ταινίες, τις σειρές και τους αγώνες στη μεγάλη οθόνη. Αν η βραδιά έχει gaming, καρέκλες, headsets, πληκτρολόγια και ποντίκια θα σε βάλουν στο παιχνίδι!

Στα laptops, το Acer Aspire Lite 15 με επεξεργαστή AMD Ryzen 3 απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν υπολογιστή για περιήγηση στο διαδίκτυο, email και επεξεργασία εγγράφων, ενώ το Asus Vivobook 15 με AMD Ryzen 7 7840HS διαθέτει ισχυρότερο επεξεργαστή για πιο απαιτητική χρήση.

Στις μεγάλες οικιακές συσκευές, το πλυντήριο ρούχων Omnys, με χωρητικότητα 10 κιλών, 1.400 στροφές ανά λεπτό και 14 προγράμματα, καλύπτει τις ανάγκες πλύσης πολυμελών οικογενειών. Για τη θέρμανση και την ψύξη του σπιτιού, στις προσφορές περιλαμβάνεται το Midea All Easy 9.000 BTU, με ιονιστή και Wi-Fi, ενώ ο αφυγραντήρας Inventor Sera 20 λίτρων με ιονιστή αποτελεί επιλογή για τη μείωση της υγρασίας στον χώρο.

Η Black Friday στα Public φτάνει και στα ράφια των βιβλίων. Επιλεγμένοι αγαπημένοι τίτλοι προσφέρονται με έκπτωση 50%, δίνοντας στους αναγνώστες την ευκαιρία να διαλέξουν το επόμενο βιβλίο τους ή να βρουν από νωρίς τα χριστουγεννιάτικα δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι προσφορές ενεργοποιούνται σταδιακά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, τα μέλη του δωρεάν προγράμματος ανταμοιβής Public+ μπορούν να επωφεληθούν από την Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής των Public. Εάν βρουν το ίδιο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή σε άλλη οργανωμένη αλυσίδα λιανεμπορίου τη στιγμή της αγοράς ή έως και 14 ημέρες αργότερα, λαμβάνουν τη διαφορά στο Public Wallet τους για επόμενες αγορές.

Με προσφορές από επώνυμα brands για το σπίτι, την καθημερινότητα και την ψυχαγωγία, η φετινή Black Friday στα Public δίνει στους καταναλωτές έναν ακόμη λόγο να κάνουν την αγορά που περίμεναν.