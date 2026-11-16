Την Τελετή χαιρέτησε εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μηχαηλίδου, η οποία αφού συνεχάρη τους απόφοιτους, εξήρε τη σημαντική συμβολή του ΑΠΚΥ στην ανώτατη εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωτοποριακό ρόλο του Πανεπιστημίου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στη διεθνή του παρουσία και στη συμμετοχή του στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων OpenEU. Υπογράμμισε, επίσης, την ερευνητική του δραστηριότητα σε τομείς αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη στρατηγική επιδίωξη της Κυβέρνησης να καταστεί η Κύπρος διεθνές κέντρο ποιοτικής Ανώτερης Εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Απευθυνόμενη στους απόφοιτους και τις απόφοιτες, τους συνεχάρη για την επιτυχία τους και τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους με υπευθυνότητα, ήθος και κοινωνική συνείδηση.

Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Σταύρου

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ κ. Γεώργιος Παπάς, στον χαιρετισμό του, ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητες και προσπάθειες για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της θεσμικής θέσης και αυτονομίας του ΑΠΚΥ, στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες, καθώς και στις προσπάθειες απόκτησης ιδιόκτητων κτηριακών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αναγνωρίζοντας τη συλλογική συμβολή τους στην πρόοδο του Ιδρύματος. Απευθυνόμενος στους και στις αποφοίτους, τόνισε ότι αποτελούν την ουσιαστικότερη δικαίωση της αποστολής του Πανεπιστημίου και την έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής του προσφοράς. Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του και την εμπιστοσύνη του στο μέλλον του ΑΠΚΥ, επισημαίνοντας ότι «Οι θέσεις ευθύνης έχουν ημερομηνία λήξης. Η προσφορά, όμως, όταν γίνεται με πίστη σε έναν θεσμό και στους ανθρώπους του, αφήνει το δικό της αποτύπωμα στον χρόνο».

Υπουργός Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου

Ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Σταύρος Σταύρου, συνεχάρη τους 665 απόφοιτους για την επιμονή, την αφοσίωση και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία της Παιδείας και στον καθοριστικό ρόλο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών μάθησης. Υπογράμμισε τη δυναμική ανάπτυξη του ΑΠΚΥ, το οποίο αριθμεί σχεδόν 11.000 αποφοίτους και περίπου 3.000 ενεργούς φοιτητές, καθώς και τη δρομολόγηση τεσσάρων (4) νέων προγραμμάτων σπουδών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία OpenEU, στις ερευνητικές πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο και στις στρατηγικές προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνή παρουσία του Ιδρύματος. Απευθυνόμενος στους αποφοίτους, τους προέτρεψε να αξιοποιούν τη γνώση με υπευθυνότητα, εντιμότητα και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Η γνώση μας προσφέρει δυνατότητες, αλλά ο χαρακτήρας μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε. Το σημαντικότερο εφόδιο που μπορεί να προσφέρει ένα Πανεπιστήμιο δεν είναι η βεβαιότητα πως γνωρίζουμε αρκετά, αλλά η βαθιά επίγνωση ότι αξίζει να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε!»

Την ακαδημαϊκή αριστεία των αποφοίτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-5026 και του έργου του ευρύτερα, επισφράγισαν με χρηματικά βραβεία αριστείας ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεργάτες και υποστηρικτές, προς τους οποίους το ΑΠΚΥ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.

Τιμητικά διπλώματα απονεμήθηκαν στους πρωτεύσαντες και πρωτεύσασες των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου.