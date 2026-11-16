Η Alpha Bank Α.Ε. (Alpha Bank) ανακοίνωσε ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, Alpha International Holdings S.A. («AlH»), ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Altius Insurance Ltd. («Altius»), μετά την εκπλήρωση όλων των συνήθων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.
Alpha Bank: Ολοκλήρωση εξαγοράς της Altius Insurance
Η συναλλαγή Altius αποτελεί το πρώτο βήμα για τον στρατηγικό συνδυασμό της Altius με την Universal Life Insurance Public Company Ltd. σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο στον οποίο η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή. Η συναλλαγή με τη Universal εξελίσσεται παράλληλα.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2026 και την προηγούμενη ανακοίνωση της 19ης Δεκεμβρίου 2025 σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για τον στρατηγικό συνδυασμό των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η συναλλαγή Altius αποτελεί το πρώτο βήμα για τον στρατηγικό συνδυασμό της Altius με την Universal Life Insurance Public Company Ltd. σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο στον οποίο η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή. Η συναλλαγή με τη Universal εξελίσσεται παράλληλα.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού συνδυασμού, η Alpha Bank θα συνεργαστεί με τον βασικό μετοχικό όμιλο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, στο πλαίσιο μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης, με στόχο την από κοινού επίτευξη των στόχων των μερών για την ανάπτυξη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.
Με την ολοκλήρωση του στρατηγικού συνδυασμού, η Ενιαία Εταιρεία αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.
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