Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική ο άνδρας αγνώστων στοιχείων, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας τραυματισμένος σε αγροτικό δρόμο κοντά στη Μονή Κύκκου.
Στην Εντατική ο άνδρας που εντοπίστηκε τραυματισμένος κοντά στη Μονή Κύκκου – Τραύματα σε λαιμό και κοιλιά, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε σε αγροτικό δρόμο κοντά στη Μονή Κύκκου - Το ΤΑΕ Μόρφου διερευνά τις συνθήκες του τραυματισμού του
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον λαιμό. Τον τραυματία εντόπισε πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Στην περιοχή όπου εντοπίστηκε ο άνδρας βρίσκονται μέλη του ΤΑΕ Μόρφου, τα οποία διενεργούν εξετάσεις με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματά του.
Η Αστυνομία αφήνει προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του τραυματία ή τις συνθήκες του περιστατικού.
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