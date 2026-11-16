Στην Εντατική ο άνδρας που εντοπίστηκε τραυματισμένος κοντά στη Μονή Κύκκου – Τραύματα σε λαιμό και κοιλιά, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον λαιμό. Τον τραυματία εντόπισε πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στην περιοχή όπου εντοπίστηκε ο άνδρας βρίσκονται μέλη του ΤΑΕ Μόρφου, τα οποία διενεργούν εξετάσεις με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματά του.

Η Αστυνομία αφήνει προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του τραυματία ή τις συνθήκες του περιστατικού.