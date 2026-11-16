Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αναρίτας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, 2026 και ώρα 10:35, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή, της κοινότητας Αναρίτας, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 11:15, αφού έκαψε έκταση τριών δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, δύο άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα και τρία άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα επίσης.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.