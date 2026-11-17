Πίσω από κάθε επιτυχημένη χρονιά βρίσκονται οι άνθρωποι που συμβάλλουν καθημερινά σε αυτήν. Κάθε προσπάθεια αξίζει να αναγνωρίζεται με τρόπο που δείχνει έμπρακτα την εκτίμηση της επιχείρησης. Με τη νέα Δωροκάρτα Lidl Business, η Lidl Κύπρου δίνει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να μετατρέψουν ένα απλό «ευχαριστώ» σε ένα πραγματικά χρήσιμο δώρο, χαρίζοντας στους εργαζομένους τους την απόλυτη ελευθερία να επιλέξουν όσα πραγματικά χρειάζονται μέσα από τη μεγάλη γκάμα ποιοτικών προϊόντων της εταιρείας.
Νέα ψηφιακή Δωροκάρτα Lidl Business: Η έμπρακτη επιβράβευση για όσους κάνουν τη χρονιά να αξίζει
Η Lidl Κύπρου παρουσιάζει τη νέα ψηφιακή Δωροκάρτα Lidl Business, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μια σύγχρονη, ευέλικτη και ουσιαστική λύση επιβράβευσης για το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες τους.
Η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά εταιρικούς πελάτες και διατίθεται σε ψηφιακή μορφή, αποτελώντας ένα ευέλικτο εργαλείο για εταιρικές επιβραβεύσεις, εορταστικά δώρα ή αναγνώριση επιδόσεων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν την αξία κάθε κάρτας από 5 έως 1.500 ευρώ, αποκτώντας τη στην ονομαστική της αξία χωρίς καμία επιπλέον προμήθεια ή διαχειριστικό κόστος. Οι κάρτες δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και άμεση μεταβίβαση.
Η διαδικασία απόκτησης ολοκληρώνεται ψηφιακά και με απόλυτη ταχύτητα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Lidl Κύπρου, με ελάχιστη συνολική παραγγελία τα 1.000 ευρώ. Μετά την εξόφληση του αντίστοιχου ποσού, τα ψηφιακά αρχεία αποστέλλονται άμεσα μέσω email και είναι έτοιμα να προωθηθούν στους δικαιούχους.
Από την πλευρά τους, οι κάτοχοι μπορούν να εξαργυρώσουν το πιστωτικό τους ποσό άμεσα σε οποιοδήποτε κατάστημα Lidl στην Κύπρο, επιδεικνύοντας απλώς το barcode στο ταμείο, είτε ψηφιακά από την οθόνη του κινητού τους είτε εκτυπωμένο. Η κάρτα έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος, επιτρέπει πολλαπλές αγορές μέχρι την εξάντληση του υπολοίπου με μέγιστο όριο τα 500 ευρώ ανά συναλλαγή, ενώ η ενημέρωση για το διαθέσιμο ποσό πραγματοποιείται εύκολα στα ταμεία των καταστημάτων ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας με τη χρήση του σειριακού αριθμού και του τετραψήφιου PIN.
Η Lidl Κύπρου εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες της για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των κυπριακών επιχειρήσεων, κάνοντας την εταιρική επιβράβευση πιο απλή, ευέλικτη και άμεση από ποτέ. Η νέα ψηφιακή Δωροκάρτα Lidl Business αποτελεί την πιο πρακτική απόδειξη εκτίμησης προς το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες, μετατρέποντας κάθε επιβράβευση σε ένα δώρο καθημερινής αξίας και ελευθερίας επιλογής.
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