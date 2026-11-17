Οι αρμόδιες Αρχές συνδέουν την υπόθεση με οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να δρούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διατηρεί δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του. Η NSA δεν έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητα του προσώπου που φέρεται να βρισκόταν στο στόχαστρο, ούτε αναφέρθηκε σε συλλήψεις. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις σε Αθήνα και Σκόπια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από τις αρχές του 2026 η NSA βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, αλλά και με άλλες ξένες υπηρεσίες ασφαλείας. Στόχος της συνεργασίας είναι ο εντοπισμός ατόμων που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι εντολές από τον Edris Jahangiri Mavaneh

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε ομάδα ατόμων με διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα της Βόρειας Μακεδονίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της φέρονται να λάμβαναν απευθείας οδηγίες από τον Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Mavaneh διατηρεί επαφές με πρόσωπα που φέρονται να ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας. Στις διασυνδέσεις του περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και ο Naji Sharifi Zindashti, ο οποίος συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη του δικτύου είχαν αναλάβει τόσο την προετοιμασία όσο και την υλικοτεχνική υποστήριξη σχεδίου επίθεσης ή δολοφονίας συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα, ενεργώντας βάσει των οδηγιών του Mavaneh.

Οι Αρχές εντόπισαν, μεταξύ άλλων, μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, ανάμεσά τους και το Ιράν. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι επαφές τους με τον Mavaneh, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην οργάνωση της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Η σύνδεση με τις ιρανικές υπηρεσίες

Η NSA εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Όπως υποστηρίζει, οι υπηρεσίες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιδιώκοντας να αποκρύψουν με αυτόν τον τρόπο τη δική τους εμπλοκή.

Στην ανακοίνωση γίνεται, τέλος, αναφορά σε αντίστοιχες απειλές και επιθέσεις που έχουν αποδοθεί το προηγούμενο διάστημα σε δίκτυα με διασυνδέσεις στο Ιράν και έχουν απασχολήσει τις Αρχές και άλλων χωρών.