Στη Σύνοδο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν 24 υπουργοί και υφυπουργοί, 11 από την Κυπριακή Δημοκρατία και 13 από την Ελληνική, πέραν των δύο ηγετών. Ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε τη συνάντηση επιβεβαίωση της «νέας δυναμικής που έχει αποκτήσει η στρατηγική σχέση Κύπρου και Ελλάδας».

Όπως ανέφερε σε ενημέρωση των ΜΜΕ, η συνεργασία Λευκωσίας και Αθήνας υπήρξε διαχρονικά στενή και καθοριστικής σημασίας, ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και προάσπισης κοινών εθνικών συμφερόντων. Με τη θεσμοθέτηση των Συνόδων, πρόσθεσε, δημιουργήθηκε σταθερό πλαίσιο κοινής χάραξης πολιτικών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και υλοποίησης δράσεων, με μόνιμο μηχανισμό συντονισμού και παρακολούθησης.

Η θεσμοθέτηση του θεσμού ήταν πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και συμφωνήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη τον Μάρτιο του 2023. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, πρόκειται για πολιτική απόφαση με σημαντικό στρατηγικό περιεχόμενο. Τρία χρόνια μετά, ως παραδείγματα συνεργασίας ανέφερε την ανάπτυξη της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», με περισσότερους από 170.000 χρήστες, και τη διασύνδεσή της με την ελληνική εφαρμογή Gov.gr, τις διμερείς συμφωνίες για τις μεταμοσχεύσεις, τη συνεργασία για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών και τη συμφωνία για τη δημιουργία Μονάδας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Είναι ακριβώς αυτή η διάσταση που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον θεσμό: η δυνατότητα δύο κρατών, με τόσο ισχυρούς ιστορικούς και εθνικούς δεσμούς, να σχεδιάζουν από κοινού πολιτικές που παράγουν μετρήσιμο όφελος», είπε.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτική Προστασία

Στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου θα βρεθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο την αξιοποίησή της σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καλών πρακτικών. Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη 2026-2032. Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας, οι εφαρμοσμένες λύσεις και οι κοινές πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των κυπριακών εθνικών προτεραιοτήτων.

Στις δυνατότητες συνεργασίας περιλαμβάνονται επίσης η εξωτερική πολιτική, η Πολιτική Προστασία, η δικαιοσύνη και η δημόσια τάξη, η υγεία, η παιδεία, η εργασία και οι δεξιότητες, η ναυτιλία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η ψηφιακή διακυβέρνηση. Για την Πολιτική Προστασία, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την προστασία κρίσιμων υποδομών και τις νέες τεχνολογίες.

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι την Πέμπτη, την επομένη της Συνόδου, συνεχίζεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων η συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας στην Κύπρο. Στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι η δημιουργία ενός «σύγχρονου, ενιαίου και αποτελεσματικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

Συντονισμός για τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ

Σημαντικό μέρος της Συνόδου θα αφορά τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά θέματα και τη μετάβαση από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026, στην Ελληνική Προεδρία, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η ανταλλαγή εμπειριών, η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Κυπριακή Προεδρία και ο συντονισμός προτεραιοτήτων θα αποτελέσουν οριζόντια θέματα στις διμερείς υπουργικές συναντήσεις.

Η διαδοχική ανάληψη της Προεδρίας, ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, δημιουργεί δυνατότητες για μεγαλύτερη συνέχεια στις ευρωπαϊκές πολιτικές και αποτελεσματικότερη προώθηση κοινών στρατηγικών στόχων, σε κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το GSI στην ατζέντα, όχι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Ερωτηθείς αν στη συνάντηση των δύο ηγετών θα συζητηθεί η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι το θέμα δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. «Είναι γνωστή η θέση μας, η οποία έχει εκφραστεί δημόσια πολλές φορές, και οι όποιες ενέργειες και οι όποιες αποφάσεις ληφθούν, θα ληφθούν σε στενό συντονισμό με την Ελλάδα», ανέφερε.

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε ότι «η πρόοδος των εργασιών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, προχωρά κανονικά και αναμένεται να συζητηθεί».

Απαντώντας σε δημοσιογραφική παρατήρηση ότι προκαλεί εντύπωση πως οι δύο χώρες έχουν οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες με άλλα κράτη, αλλά όχι μεταξύ τους, και ότι αυτό αποδόθηκε σε διαχρονικό φοβικό σύνδρομο των δύο κυβερνήσεων, ο Εκπρόσωπος απέρριψε την εκτίμηση. «Κανένα φοβικό σύνδρομο. Η υπεράσπιση και ο αυτονόητος σεβασμός στα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι δεδομένος, όπως και ο σεβασμός στο διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας», είπε. Πρόσθεσε ότι ο συντονισμός με την Ελλάδα είναι «στενός, ειλικρινής και διαρκής» και ότι η ετοιμότητα της Κύπρου για συζήτηση έχει εκφραστεί πολλές φορές.

Το πρόγραμμα της Συνόδου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, διμερείς συναντήσεις υπουργών και υφυπουργών και συνεδρίαση της Ολομέλειας υπό την προεδρία των δύο ηγετών. Στο περιθώριο των εργασιών θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας και συμφωνίες. Με την ολοκλήρωση της Συνόδου θα εκδοθεί Κοινή Διακήρυξη με τις κοινές προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα, ενώ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της θεσμικής συνεργασίας που οικοδομείται από το 2023, με στόχο τον κοινό στρατηγικό σχεδιασμό και τη συντονισμένη εφαρμογή πολιτικών που καλύπτουν ολοένα περισσότερες πτυχές της ζωής των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ