Το χριστουγεννιάτικο δέντρο γίνεται το επίκεντρο

Για πολλούς από εμάς, ο στολισμός ξεκινά από το δέντρο. Είναι το σημείο γύρω από το οποίο συγκεντρωνόμαστε, ανταλλάσσουμε δώρα και βγάζουμε τις πιο όμορφες γιορτινές φωτογραφίες. Είτε προτιμάμε ένα μεγαλύτερο δέντρο είτε μια πιο μικρή εκδοχή για το διαμέρισμα ή το σπίτι , το σημαντικό είναι να επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει στον χώρο μας. Μπορούμε να κινηθούμε σε μια συγκεκριμένη χρωματική παλέτα ή να συνδυάσουμε στολίδια διαφορετικών σχημάτων και χρωμάτων για ένα πιο παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα. Και φυσικά, δεν χρειάζεται όλα να είναι ίδια. Τα καινούρια στολίδια μαζί με αυτά που έχουμε κρατήσει από προηγούμενα Χριστούγεννα συνδυασμένα με αυτά που φτιάξαμε παίζοντας με διάφορα υλικά μπορούν να γίνουν το πιο όμορφο κομμάτι της διακόσμησης.

Φωτάκια που δημιουργούν τη σωστή ατμόσφαιρα

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να αλλάξει αμέσως την αίσθηση ενός δωματίου, αυτό είναι ο φωτισμός. Μια γιρλάντα φωτισμού στο δέντρο, γύρω από ένα ράφι ή κοντά στο παράθυρο προσθέτει μια απαλή λάμψη χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτε άλλο. Μπορούμε να επιλέξουμε θερμό φωτισμό για μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα ή να συνδυάσουμε διαφορετικά φωτεινά σημεία για ένα πιο γιορτινό αποτέλεσμα. Μικρά διακοσμητικά φωτιστικά μπορούν επίσης να δώσουν χαρακτήρα σε μια γωνιά του σαλονιού ή της εισόδου. Μερικές φορές, λίγα φωτάκια είναι ό,τι χρειάζεται για να νιώσουμε ότι τα Χριστούγεννα έχουν φτάσει.

Δίνουμε στο σαλόνι μια πιο ζεστή αίσθηση

Το σαλόνι είναι το μέρος όπου περνάμε πολλές από τις γιορτινές μας στιγμές, γι’ αυτό αξίζει να του δώσουμε λίγη επιπλέον προσοχή. Μαλακά μαξιλάρια, μια ζεστή κουβέρτα στον καναπέ και μερικές διακοσμητικές λεπτομέρειες μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του χώρου χωρίς μεγάλες αλλαγές. Επιλέγουμε χρώματα που μας αρέσουν και συνδυάζουμε διαφορετικές υφές για ένα πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Μπορούμε να κινηθούμε σε κλασικούς συνδυασμούς κόκκινου και πράσινου, σε γήινες αποχρώσεις με φυσικά στοιχεία ή σε λευκό και χρυσό για μια πιο διακριτική γιορτινή εμφάνιση. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου θα θέλουμε να χαλαρώσουμε και να περάσουμε χρόνο με τους αγαπημένους μας.

Μικρές γιορτινές πινελιές σε κάθε δωμάτιο

Δεν χρειάζεται να περιορίσουμε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό μόνο στο σαλόνι. Ένα χαλάκι στην είσοδο, ένα διακοσμητικό στο υπνοδωμάτιο ή μια γιορτινή λεπτομέρεια στην κουζίνα αρκούν για να συνδέσουν ολόκληρο το σπίτι με την ίδια διάθεση. Ένα βάζο με διακοσμητικά κλαδιά, ένα μικρό χριστουγεννιάτικο φυτό ή ένα κερί σε μια όμορφη βάση μπορούν να λειτουργήσουν ως διακριτικές πινελιές.

Διακόσμηση με όσα αγαπάμε

Τα πιο όμορφα σπίτια την περίοδο των Χριστουγέννων δεν είναι απαραίτητα εκείνα που ακολουθούν όλες τις τάσεις. Είναι εκείνα που αφηγούνται κάτι για τους ανθρώπους που ζουν μέσα τους. Μπορεί να είναι ένα χειροποίητο στολίδι, ένα διακοσμητικό που φτιάξαμε με τα παιδιά, μια συλλογή από μπάλες που μεγαλώνει κάθε χρόνο ή ένα αντικείμενο που μας θυμίζει μια ξεχωριστή στιγμή. Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα αγαπημένα κομμάτια με νέα διακοσμητικά, δημιουργώντας έναν χώρο με προσωπικότητα. Έτσι, κάθε χρόνο ο στολισμός αποκτά τη δική του ιστορία και γίνεται μια μικρή οικογενειακή παράδοση.

Πώς ετοιμάζεται το γιορτινό τραπέζι

Το γιορτινό τραπέζι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να μοιραστούμε τη χριστουγεννιάτικη διάθεση με τους ανθρώπους μας. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να είναι όμορφο. Ξεκινάμε με τα πιάτα, τα μπολ και τα ποτήρια που θα χρειαστούμε και επιλέγουμε ένα τραπεζομάντηλο ή σουπλά που ταιριάζει στο ύφος μας. Στη συνέχεια, προσθέτουμε μερικές χαρτοπετσέτες σε γιορτινά χρώματα, ένα μικρό κεντρικό διακοσμητικό και, αν υπάρχει αρκετός χώρος, μερικά κεριά σε ασφαλή απόσταση από τα υπόλοιπα αντικείμενα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μικρά κλαδιά ή φυσικά στοιχεία για να δώσουμε στο τραπέζι μια πιο ζεστή αίσθηση. Το μυστικό είναι να αφήσουμε αρκετό χώρο για τα φαγητά και να φροντίσουμε ώστε όλοι να κάθονται και να σερβίρονται άνετα.

Ας κάνουμε τα φετινά Χριστούγεννα δικά μας

Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να στολίσουμε το σπίτι μας. Μπορούμε να αγαπάμε τον παραδοσιακό στολισμό με κόκκινο και πράσινο ή να προτιμάμε πιο φυσικές αποχρώσεις και απλές γραμμές. Όποιο στιλ κι αν επιλέξουμε, σημασία έχει να νιώθουμε όμορφα μέσα στον χώρο μας και να δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μας κάνει να ανυπομονούμε για τις γιορτές. Μια γιορτινή επίσκεψη στα καταστήματα ΙΚΕΑ ή στο ikea.com.cy είναι ένα καλό σημείο να ξεκινήσουμε τις γιορτινές προετοιμασίες.