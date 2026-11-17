Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Λευκωσία και Λεμεσό στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαρίνου Μουσιούττα, της Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, του Δημάρχου Λεμεσού κ. Γιάννη Αρμεύτη, του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού κ. Γιάννη Τσουλόφτα, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους, μελών του Συμβουλίου, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητών, φοιτητριών και φίλων του Πανεπιστημίου Frederick και του Μιχάλη Φρειδερίκου.

Η 8η Νοεμβρίου, ημέρα της ονομαστικής εορτής του Μιχάλη Φρειδερίκου, ήταν διαχρονικά μια ξεχωριστή και γιορτινή ημέρα για το Frederick. Μετά τον θάνατό του, το 2020, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσισε να καθιερώσει την ημέρα αυτή ως «Μέρα του Ιδρυτή», με στόχο να διατηρήσει ζωντανή όχι μόνο τη μνήμη του, αλλά κυρίως τις αρχές, τις αξίες και τη φιλοσοφία του για την εκπαίδευση. Για τους σημερινούς φοιτητές και φοιτήτριες, που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν, είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσουν τον άνθρωπο πίσω από το Frederick και να κατανοήσουν καλύτερα τη φιλοσοφία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το Πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάζουν.

«Για τον Μιχάλη Φρειδερίκου, η εκπαίδευση δεν ήταν ποτέ μόνο η μετάδοση γνώσεων. Ήταν πρωτίστως η σχέση με τον άνθρωπο. Να νοιάζεσαι για τους μαθητές και τους φοιτητές σου, να τους στηρίζεις, να πιστεύεις στις δυνατότητές τους και να τους δίνεις ευκαιρίες. Αυτή είναι ίσως η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη του. Μια φιλοσοφία που θέλουμε να συνεχίσει να χαρακτηρίζει το Frederick, όχι μόνο στα λόγια, αλλά στον τρόπο που λειτουργούμε καθημερινά», ανέφερε στην καθιερωμένη ομιλία της για τη «Μέρα του Ιδρυτή» η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Νατάσσα Φρειδερίκου.

Φέτος, η «Μέρα του Ιδρυτή» τιμήθηκε με τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις:

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε στον Πολυχώρο «Σταθμός» του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία, το θεατρικό αναλόγιο «Τους φοιτητές, μάνα μου, να τους αγαπάτε», σε σκηνοθεσία του Αιμίλιου Χαραλαμπίδη, καταξιωμένου σκηνοθέτη θεάτρου και μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick. Οι ηθοποιοί Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Ηλιάνα Κάκκουρα και Νεκτάριος Θεοδώρου, με τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Σωτήρη Θεοχαρίδη σε ρόλο αφηγητή, ζωντάνεψαν στη σκηνή ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που συνδέθηκαν με το Frederick σε διαφορετικές περιόδους της 60χρονης ιστορίας του. Το θεατρικό αναλόγιο βασίστηκε σε προσωπικές μαρτυρίες που είχαν καταγραφεί κατά την προετοιμασία επετειακού ντοκιμαντέρ, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί σε αυτό. Οι ιστορίες που ακούστηκαν αποτύπωσαν με αυθεντικότητα την προσωπικότητα του Μιχάλη Φρειδερίκου, φώτισαν την ανθρώπινη διάσταση της πορείας του Frederick και τις αξίες με τις οποίες μέχρι σήμερα βαδίζει ο Οργανισμός.

Στον ίδιο χώρο παρουσιάστηκαν και έξι έργα ζωγραφικής της Δέσπως Φρειδερίκου, τα οποία δημιούργησε ειδικά για την επέτειο των 60 χρόνων του Frederick. Μέσα από αυτά αποτυπώνεται η δική της ματιά στην ιστορία και τη διαδρομή του Οργανισμού, την οποία έζησε από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του ιδρυτή του.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεντροφύτευση στην Πανεπιστημιούπολη της Λευκωσίας, με τη φύτευση του έκτου δέντρου στη μνήμη του Μιχάλη Φρειδερίκου, αφιερωμένου στο ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Κάθε δέντρο συμβολίζει τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και την ανάπτυξη της πανεπιστημιακής κοινότητας, με τις ρίζες του να παραπέμπουν στις αρχές και τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλια του Frederick. «Όπως τα δέντρα χρειάζονται γερές ρίζες, φροντίδα και χρόνο για να αναπτυχθούν, έτσι και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα χρειάζεται σταθερές αξίες, ανθρώπους που πιστεύουν στην αποστολή του και διάθεση να εξελίσσεται», επισήμανε στην ομιλία της η κ. Φρειδερίκου.

Στην τελετή δεντροφύτευσης παρέστη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαρίνος Μουσιούττας. «Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ταιριαστό τρόπο για να τιμήσουμε τον Μιχάλη Φρειδερίκου. Όπως εκείνος φύτευε σχολές, ιδέες, ευκαιρίες και πάνω από όλα φύτευε εμπιστοσύνη στις καρδιές των νέων ανθρώπων. Το δέντρο που φυτέψαμε πέρσι μεγαλώνει ήδη, όπως μεγαλώνει και αυτό το Πανεπιστήμιο, πάνω στις γερές ρίζες που άφησε ο ιδρυτής του», σχολίασε στην ομιλία του ο Υπουργός, προσωπικός φίλος του Μιχάλη Φρειδερίκου.

Της δεντροφύτευσης προηγήθηκε η προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η ιστορία μας είναι οι ιστορίες των ανθρώπων μας», το οποίο δημιουργήθηκε το 2025 με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού Frederick. Μέσα από τις μαρτυρίες ανθρώπων που συνδέθηκαν με το Frederick σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει όχι μόνο την πορεία του εκπαιδευτικού οργανισμού, αλλά κυρίως τους ανθρώπους, τις σχέσεις και τις αξίες που τη διαμόρφωσαν.

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη του Frederick στη Λεμεσό, με την προβολή του επετειακού ντοκιμαντέρ και, για πρώτη φορά, την πραγματοποίηση δεντροφύτευσης στη μνήμη του Μιχάλη Φρειδερίκου. Η επέκταση της καθιερωμένης αυτής παράδοσης και στη Λεμεσό έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς συνδέει τις δύο Πανεπιστημιουπόλεις μέσα από μια κοινή πράξη μνήμης και συνέχειας

Ο Δήμαρχος Λεμεσού χαιρέτισε την επέκταση της καθιερωμένης δεντροφύτευσης και στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της «Μέρας του Ιδρυτή», και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο Frederick στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η παρουσία και η δράση του «ενισχύει την προσπάθειά μας να καταστήσουμε την πόλη ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης, καινοτομίας και πολιτισμού».

Ο Δήμαρχος τόνισε τη διαρκή και ουσιαστική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, υπενθυμίζοντας τη συμφωνία με τους Δήμους Λεμεσού, Αμαθούντας και Πολεμιδιών για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου Master Plan για την ευρύτερη Λεμεσό.

Στον δικό του σύντομο χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της ΕΟΑ Λεμεσού αναφέρθηκε στον συμβολισμό της δεντροφύτευσης, συνδέοντάς τον με το γνωμικό που εξέφραζε τη φιλοσοφία του αείμνηστου Μιχάλη Φρειδερίκου: «Ένας πολιτισμός ανθίζει όταν οι άνθρωποι φυτεύουν δέντρα, στη σκιά των οποίων γνωρίζουν ότι δεν θα καθίσουν ποτέ οι ίδιοι.» Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Τσουλόφτας, με τον ίδιο τρόπο που φροντίζουμε σήμερα τη φύση για να την απολαύσουν οι επόμενες γενιές, οφείλουμε να καλλιεργούμε τη γνώση, τις αξίες και τον πολιτισμό, θέτοντας τα θεμέλια για την κοινωνία του αύριο.

Μέσα από τις εκδηλώσεις, η «Μέρα του Ιδρυτή» αποτέλεσε κάτι περισσότερο από έναν ετήσιο φόρο τιμής. Ήταν μια ευκαιρία να αναδειχθεί η ιστορία του Frederick μέσα από τους ανθρώπους του, αλλά και να μεταφερθούν στις νεότερες γενιές φοιτητών και φοιτητριών οι αξίες και η φιλοσοφία πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το Πανεπιστήμιο. Μια υπενθύμιση ότι η παρακαταθήκη του Μιχάλη Φρειδερίκου συνεχίζει να αποτελεί ευθύνη και οδηγό για το μέλλον.