Στη σχεδόν τρίωρη συζήτηση συμμετείχαν η Μαρίν Λεπέν, από τη γαλλική ακροδεξιά, και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, από τη ριζοσπαστική αριστερά. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι δύο τους καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στον πρώτο γύρο, που είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου. Στο πάνελ ήταν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, που πρόσκειται στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ραφαέλ Γκλιξμάν και ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Μπρούνο Ρεταγιό.

Οι συντάξεις προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις, ιδίως μεταξύ της Λεπέν, του Μελανσόν και του Ατάλ. Ο Ατάλ τάχθηκε γενικά υπέρ της διατήρησης των 40 ετών εισφορών, της κατάργησης του νόμιμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και της προσθήκης κεφαλαιοποιητικού στοιχείου. Ο Μελανσόν δήλωσε ότι προτιμά κατώτατη σύνταξη ίση με τον κατώτατο μισθό. Η Λεπέν πρότεινε ηλικία συνταξιοδότησης τα 60 έτη και 40 χρόνια εισφορών για όσους άρχισαν να εργάζονται πριν από τα 20, με κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Έντονη συζήτηση έγινε και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις ενώσεις πολιτών και την κρατική ενίσχυσή τους. Η Λεπέν έκρινε υπερβολικά τα δημόσια κονδύλια που διατίθενται κάθε χρόνο και δεσμεύτηκε να τα περιορίσει σημαντικά, αν εκλεγεί πρόεδρος. Παράλληλα, υποστήριξε τη διακοπή της δημόσιας χρηματοδότησης οργανισμών που, όπως είπε, είναι «πολιτικοποιημένοι», αναφέροντας την Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία, κατά την ίδια, «έχει γίνει μια ομάδα αριστερών». Ο Ατάλ διαβεβαίωσε ότι δεν θα μειώσει τις επιχορηγήσεις, ενώ ο Γκλιξμάν δήλωσε ότι επιθυμεί ένα πολυετές πλαίσιο, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ο Μελανσόν υπερασπίστηκε το επίδομα αυτονομίας φοιτητών, ύψους 1.337 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει το όριο της φτώχειας. Υποστήριξε ότι η χρηματοδότησή του θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με κατάσχεση κληρονομιών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ, πρόταση που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, απορρίπτει η πλειονότητα των ενώσεων πολιτών.

Η Λεπέν παρουσίασε σχέδια για αυξήσεις στις αμοιβές των μαθητευόμενων ανάλογα με την ηλικία τους. Υποστήριξε επίσης τη δημιουργία φοιτητικών κατοικιών σε κενά κτίρια γραφείων και τη δωρεάν έκδοση αδειών οδήγησης για όλους τους νέους.

Για τη στέγαση, ο Μελανσόν επανέλαβε τον στόχο του για την κατασκευή 400.000 κοινωνικών κατοικιών τον χρόνο. Ο Γκλιξμάν επέκρινε την εθνική προτεραιότητα που προωθεί η Λεπέν στον τομέα, χαρακτηρίζοντάς την «διαλογή μεταξύ Γάλλων πολιτών και ξένων πολιτών».

Στο φορολογικό πεδίο, ο Ρεταγιό υποστήριξε ότι «δεν είναι μια φορολογική φρενίτιδα που θα δημιουργήσει περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας». Ο Μελανσόν ζήτησε να κηρυχθεί κατάσταση κοινωνικής έκτακτης ανάγκης και πρότεινε πάγωμα των περιθωρίων κέρδους των μεγάλων εταιρειών. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος διαφώνησε έντονα, προτείνοντας αντί γι’ αυτό την απαλλαγή από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για εργαζομένους που απασχολούνται περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Η Λεπέν πρότεινε οι εταιρείες που αυξάνουν τους μισθούς κατά 10%, έως και τρεις φορές τον κατώτατο μισθό, για πέντε χρόνια να απαλλάσσονται από τις σχετικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ