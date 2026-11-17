Στο προαύλιο, η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα συνυπήρχε με τον ενθουσιασμό των νέων και των παιδιών. Ακούγονταν τραγούδια που συνδέθηκαν με την εξέγερση, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση, καθώς και η φωνή του Γιάννη Ρίτσου να απαγγέλλει ποιήματά του.

Η Δήμητρα, τότε τελειόφοιτη της Ιατρικής Αθηνών και συμμετέχουσα στον αγώνα μαζί με τους άλλους φοιτητές, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι επισκέπτεται το Πολυτεχνείο κάθε χρόνο. «Πρώτα έφερνα την κόρη μου, τώρα έρχομαι μαζί και με τον εγγονό μου», είπε, προσθέτοντας πως θεωρεί σημαντικό να έρχονται τα παιδιά για να μαθαίνουν τους αγώνες των φοιτητών. Ο δεκάχρονος Νικόλας είπε ότι είναι «πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό» να βρίσκεται στο Πολυτεχνείο.

Η Θένα, τότε τριτοετής φοιτήτρια στη Φιλολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισκέφθηκε τον χώρο μαζί με την κόρη και τις εγγονές της. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε σημαντικές τις στιγμές του ξεσηκωμού κατά της Χούντας και είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, όπως ανέφερε ο Θουκυδίδης για το τέλος της τυραννίας, το τέλος της Χούντας ήταν σκοτεινό, καθώς έφερε την κατάληψη εδαφών της Κύπρου.

Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν και ένας οικοδόμος, ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό των φοιτητών σε ηλικία 24 ετών και επέστρεψε έπειτα από χρόνια για να αποτίσει φόρο τιμής. Ένας από τους φοιτητές της εξέγερσης βρισκόταν επίσης στον χώρο, με δακρυσμένα γαλάζια μάτια και το βλέμμα να περιπλανιέται.

Η Γωγώ και ο Δημήτρης πήγαν στο Πολυτεχνείο με τις κόρες τους, ηλικίας πέντε και επτά ετών. Η Γωγώ είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκαν τον χώρο μαζί τους και ότι προσπαθούν να τους εξηγήσουν τη σημασία της ημέρας. Ο Δημήτρης πρόσθεσε πως είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίσουν την ιστορία και τους αγώνες των φοιτητών, ώστε να τους τιμούν και στο μέλλον.

Στον εορτασμό συμμετείχαν και σχολεία της Αθήνας και της Αττικής, μεταξύ τους το 37ο Νηπιαγωγείο Αθηνών. Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι πρόκειται για πολυπολιτισμικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας και ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν στα παιδιά τα συνθήματα με απλό τρόπο, συζήτησαν μαζί τους για την ειρήνη και, μετά τη σχολική γιορτή, μαθητές και γονείς πήγαν να καταθέσουν γαρύφαλλα.

Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταθέσει στεφάνια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΔΟΕ. Οι πόρτες του Πολυτεχνείου έκλεισαν στις 13:00, όταν άρχισε κεκλεισμένων των θυρών η εκδήλωση τιμής και μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού. Η πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ επρόκειτο να αποτελέσει, όπως κάθε χρόνο, την κορύφωση του εορτασμού. Σε σημείο του ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στην 51η επέτειο.

Σε μήνυμά της προς την εκπαιδευτική κοινότητα για την 53η επέτειο, η υπουργός Παιδείας της Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι η μεγαλύτερη τιμή στους αγωνιστές της ελευθερίας είναι να διασφαλίζεται πως κάθε νέα γενιά μπορεί να ονειρεύεται, να διεκδικεί, να διαφωνεί και να δημιουργεί χωρίς φόβο και αποκλεισμούς. «Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει μόνο στο χθες. Ανήκει και στο αύριο που οικοδομούμε μαζί με εσάς, τη νέα γενιά», ανέφερε.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι το σύνθημα «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» αποτελεί τόσο ιστορική παρακαταθήκη μιας γενιάς που ύψωσε τη φωνή της απέναντι στη δικτατορία και τον φόβο όσο και υπενθύμιση ότι η Δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη, αλλά κατακτάται και προστατεύεται καθημερινά μέσω του διαλόγου, της συμμετοχής, της ελευθερίας της σκέψης και του σεβασμού στη διαφορετική άποψη. Υπογράμμισε επίσης την ευθύνη να ακούγονται οι αγωνίες, οι αμφιβολίες, οι ιδέες και οι προσδοκίες των παιδιών και των νέων, χαρακτηρίζοντας τη φωνή τους πολύτιμη πυξίδα. Ζήτησε σχολεία και πανεπιστήμια ζωντανά, ελεύθερα, σύγχρονα και δημιουργικά, που καλλιεργούν την κριτική σκέψη και δίνουν χώρο σε όλους.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) ανέφερε σε μήνυμά της για τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Νοεμβρίου 1973 ότι η μαζική συμμετοχή του λαού και της νεολαίας αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή στους αγωνιστές. Η Ομοσπονδία τιμά τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εργάτες και όλους όσοι αντιστάθηκαν στη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, επισημαίνοντας ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε υπόθεση ολόκληρου του λαού και όχι μόνο των φοιτητών.

Η ΔΟΕ σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων μαζί με μαθητές, γονείς και εργαζομένους. Όπως ανέφερε, διεκδικεί ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, δημόσιο και δωρεάν σχολείο χωρίς κατηγοριοποιήσεις, αποκλεισμούς και αυταρχισμό, καθώς και αυξήσεις μισθών, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ