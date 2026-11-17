Το εμβληματικό ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην παραλία Nissi Beach παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και σας υποδέχεται με ειδικά πακέτα διαμονής, εκλεκτές γαστρονομικές απολαύσεις και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, με αποκορύφωμα τα εντυπωσιακά Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.





Ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με λάμψη, μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα

Στο επίκεντρο των εορτασμών βρίσκονται τα λαμπερά Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με μουσική, γαστρονομία και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η μαγεία των γιορτών συνεχίζεται και τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με εορταστικά γεύματα στο Le Jardin, όπου παραδοσιακές γεύσεις συναντούν ευφάνταστες γαστρονομικές δημιουργίες.

Μέσα σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, με κομψό εορταστικό διάκοσμο, ζεστή ατμόσφαιρα και τη λάμψη των ημερών, θα απολαύσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα ξεχωριστές στιγμές γεμάτες συναίσθημα, χαρά και χριστουγεννιάτικη γοητεία.

Τόσο τα Ρεβεγιόν όσο και τα εορταστικά γεύματα μπορείτε να τα απολαύσετε ακόμη κι αν δεν διαμένετε στο ξενοδοχείο.

Χριστούγεννα στο Adams Beach Hotel

Στις 24 Δεκεμβρίου, το εστιατόριο Le Jardin σας υποδέχεται σε ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό για το Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων, προσκαλώντας σας να μοιραστείτε τη μαγεία της βραδιάς με τους αγαπημένους σας. Ένας πλούσιος εορταστικός μπουφές και ζωντανή μουσική συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη Παραμονή Χριστουγέννων. (€55 για ενήλικες / €27,50 για παιδιά)

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ζήστε τη μαγεία της πιο αγαπημένης γιορτής του χρόνου στο Le Jardin, εκεί όπου οικογένεια και φίλοι συναντιόνται για να μοιραστούν όμορφες στιγμές, χαμόγελα και ευχές. Σε ένα εορταστικό σκηνικό με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, απολαύστε έναν πλούσιο μπουφέ με εκλεκτές γαστρονομικές δημιουργίες. Γιατί τα Χριστούγεννα γίνονται ακόμη πιο μαγικά όταν τα μοιραζόμαστε με όσους αγαπάμε! (€59 για ενήλικες / €29,50 για παιδιά έως 12 ετών)

Την επομένη των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, το Le Jardin σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μεσημεριανό γεύμα. Ένας πλούσιος μπουφές με αγαπημένες σπεσιαλιτέ, νόστιμες παραδοσιακές συνταγές και λαχταριστές γλυκές δημιουργίες σάς περιμένει για να ζήσετε ακόμη μία υπέροχη γιορτινή ημέρα με την οικογένεια και τους φίλους σας. (€59 για ενήλικες / €29,50 για παιδιά έως 12 ετών)

Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του 2027 ξεκινά στο Adams Beach Hotel, που έχει ετοιμάσει δύο διαφορετικές προτάσεις για να αποχαιρετήσετε τη χρονιά με λάμψη, μουσική και γιορτινή διάθεση.

Στο Socrates Ballroom, το λαμπερό Ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και μουσική. Η ζωντανή ορχήστρα και ο DJ δίνουν τον ρυθμό, ενώ ένα εντυπωσιακό Gala Dinner Buffet με γαστρονομικές δημιουργίες συμπληρώνει το εορταστικό σκηνικό. Καθώς πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, η προσμονή κορυφώνεται και η αντίστροφη μέτρηση δίνει το σύνθημα για την υποδοχή του 2027. (€125 για ενήλικες / €62,50 για παιδιά έως 12 ετών)

H παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Glasshouse Lounge Restaurant έχει κοσμοπολίτικη αύρα με υψηλή γαστρονομία. Φορέστε τα γιορτινά σας και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, με λαμπερές γιορτινές λεπτομέρειες και τη διακριτική πολυτέλεια να κλέβουν την παράσταση. Απολαύστε μία fine dining εμπειρία για την τελευταία βραδιά του χρόνου. Καθώς η μουσική δίνει τον ρυθμό και η προσμονή μεγαλώνει, η αντίστροφη μέτρηση οδηγεί σε μια εντυπωσιακή υποδοχή του 2027. (Ελάχιστη χρέωση €150 ανά ενήλικα / €75 ανά παιδί)

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, υψώστε τα ποτήρια σας με σαμπάνια και κάντε πρόποση σε μια νέα χρονιά γεμάτη όμορφες στιγμές! Στο Le Jardin, το 2027 κάνει την είσοδό του με ένα πλούσιο πρωτοχρονιάτικο πρόγευμα, gourmet πιάτα, φρεσκοψημένες λιχουδιές και γλυκούς πειρασμούς. Σε μια ατμόσφαιρα γιορτινής κομψότητας, μοιραστείτε τις πρώτες ευχές και τις πρώτες ξεχωριστές στιγμές της νέας χρονιάς. (Για μη διαμένοντες: €25 για ενήλικες / €12,50 για παιδιά έως 11 ετών)

Το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες όμορφες αναμνήσεις του 2027 αρχίζουν να γράφονται γύρω από το γιορτινό τραπέζι! Στο Le Jardin, υποδεχθείτε τη νέα χρονιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, απολαμβάνοντας έναν πλούσιο πρωτοχρονιάτικο μπουφέ με εκλεκτές γαστρονομικές δημιουργίες, αγαπημένες γεύσεις και λαχταριστά επιδόρπια. Σε μια ατμόσφαιρα ζεστής φιλοξενίας και διακριτικής κομψότητας, αφήστε τις ευχές και τα χαμόγελα να δώσουν τον πιο όμορφο τόνο στην πρώτη ημέρα του χρόνου. (€35 για ενήλικες/ €17,50 για παιδιά έως 12 ετών)

Εορταστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

Την εορταστική εμπειρία στο Adams Beach Hotel συμπληρώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, που ξεκινά στις 27 Νοεμβρίου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ακολουθούν η φιλανθρωπική χριστουγεννιάτικη αγορά και η συνάντηση με τον Άγιο Βασίλη (5/12), η ατμοσφαιρική Festive Jazz Night στο Glasshouse (19/12) και οι χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές προβολές (19/12–2/1). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, με κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών (24/12), διακόσμηση μπισκότων (25/12) και κατασκευή χριστουγεννιάτικων στεφανιών (26/12).

Εορταστικά πακέτα τριών διανυκτερεύσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διαμονή τους με τα Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το Adams Beach Hotel έχει ετοιμάσει δύο ειδικά πακέτα τριών διανυκτερεύσεων, που ολοκληρώνουν τη γιορτινή εμπειρία.

Το χριστουγεννιάτικο πακέτο περιλαμβάνει τρεις διανυκτερεύσεις με πρόγευμα, το λαμπερό Ρεβεγιόν της παραμονής των Χριστουγέννων στο Le Jardin και το εορταστικό γεύμα των Χριστουγέννων. Μια υπέροχη ευκαιρία να αφήσετε πίσω την καθημερινότητα και να απολαύσετε τα Χριστούγεννα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. (Από €339 ανά άτομο / €678 ανά δίκλινο δωμάτιο)

Για την υποδοχή του 2027, το Adams Beach Hotel έχει ετοιμάσει ένα πακέτο τριών διανυκτερεύσεων με πρόγευμα, γεμάτο λάμψη και αξέχαστες στιγμές! Το πακέτο περιλαμβάνει το λαμπερό Ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς στο Socrates Ballroom και το γιορτινό πρόγευμα με σαμπάνια την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Φορέστε τα γιορτινά σας και υποδεχθείτε το 2027 με κοσμοπολίτικο αέρα πέντε αστέρων. (Από €350 ανά άτομο / €700 ανά δίκλινο δωμάτιο)

Την εμπειρία διαμονής συμπληρώνουν ένα καλωσόρισμα με ζεστή σοκολάτα ή αρωματικό κρασί, η πρόσβαση στη θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, η δωρεάν χρήση της σάουνας, του ατμόλουτρου, του saunarium και του γυμναστηρίου, καθώς και έκπτωση 20% στις θεραπείες spa.

Χειμερινές αποδράσεις στο Adams Beach Hotel

Κάντε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αφορμή για μια απόδραση στο Adams Beach Hotel, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές δίπλα στην πανέμορφη παραλία του Nissi Beach, και από τις 27 Νοεμβρίου, τη μαγευτική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου. Οι τιμές για δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα αρχίζουν από €165 τον Νοέμβριο, €130 για την περίοδο 1–18 Δεκεμβρίου και €180 για την περίοδο 19 Δεκεμβρίου 2026 – 3 Ιανουαρίου 2027.

Αυτές τις γιορτές, ένας είναι ο προορισμός: το Adams Beach Hotel στην Αγία Νάπα. Εκεί όπου η φιλοξενία πέντε αστέρων συναντά τη μαγεία των Χριστουγέννων.