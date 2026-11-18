Ο κ. Κάρουλλας εκπροσώπησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ. Η Συνέλευση συνδιοργάνωσε τις εργασίες με το Κοινοβούλιο του Τουρκμενιστάν, με επίκεντρο τον ρόλο των κοινοβουλίων στην ενίσχυση του διαλόγου και της ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, στη θεματική ενότητα για την κοινοβουλευτική διπλωματία και την κυριαρχική ισότητα ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε ότι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και η ειρηνική επίλυση διαφορών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι.

Για το Κυπριακό, επισήμανε την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανέφερε, η συνολική διευθέτηση πρέπει να βασίζεται στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ και στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα πρέπει, πρόσθεσε, να προβλέπει ένα κράτος με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Ο κ. Κάρουλλας αναφέρθηκε επίσης στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, λέγοντας ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών διέπεται αποκλειστικά από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και πρέπει να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των παράκτιων κρατών, περιλαμβανομένων των νησιών. Τόνισε ότι διμερείς συμφωνίες που παραβλέπουν αυτούς τους κανόνες δεν ισχύουν έναντι τρίτων και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Πρόσθεσε ότι η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας αποτελεί προϋπόθεση για σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος και η δημιουργία τετελεσμένων στο έδαφος υπονομεύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών και απομακρύνουν την προοπτική της ειρήνης.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο βουλευτής είχε διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο Διεθνών και Διακοινοβουλευτικών Σχέσεων του Κοινοβουλίου του Τουρκμενιστάν, Μάξατ Κουλίγιεφ, και τον Επικεφαλής της Ομάδας Φιλίας Τουρκμενιστάν – Κύπρου, Μπατίρ Μπαϊλίγιεφ. Οι συναντήσεις αφορούσαν τη διερεύνηση τρόπων περαιτέρω ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ