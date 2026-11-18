Η πρόταση διατυπώνεται στον απόηχο της αποκάλυψης σχεδίου δολοφονίας Ισραηλινού στελέχους επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, συνδεόταν με πρόσωπα που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το δημοσίευμα, με τίτλο «Το τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν στα Βαλκάνια απαιτεί δράση από τη Μοσάντ», υποστηρίζει ότι η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει το κέντρο ενός περιφερειακού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού ενεργειών για την αντιμετώπιση απειλών εναντίον ισραηλινών στόχων.

Πρόκειται για προσωπική εισήγηση του αρθρογράφου και όχι για ανακοινωμένη απόφαση ή επίσημο σχεδιασμό της ισραηλινής κυβέρνησης ή των κυπριακών αρχών.

Το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα

Αφορμή για την ανάλυση αποτέλεσε η ανακοίνωση, στις 17 Νοεμβρίου, της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας για την εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να προετοίμαζε επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν πέντε πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, τέσσερις στα Σκόπια και ένας στην Ελλάδα, ο οποίος στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές της χώρας του.

Ως πρόσωπο που φέρεται να καθοδηγούσε το δίκτυο κατονομάστηκε ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, συνδέεται με πρόσωπα που συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών του Ιράν.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να διατηρεί σχέσεις με τον Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, ο οποίος έχει συνδεθεί με δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και επιχειρήσεις στοχευμένων δολοφονιών.

Σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα, ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης ήταν Ισραηλινός επιχειρηματικός παράγοντας στην Ελλάδα. Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του προσώπου.

Γιατί προτείνεται η Λευκωσία

Στο άρθρο του, ο Άλβαρες Γκόμες υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη ισραηλινή παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση των δύο χωρών, καθιστά την Ανατολική Μεσόγειο περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ισραηλινή ασφάλεια.

Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι στην Κύπρο διαμένουν σχεδόν 20.000 Ισραηλινοί, ενώ επικαλείται στοιχεία για 3.851 μεταβιβάσεις ακινήτων και πωλητήρια έγγραφα που αφορούσαν Ισραηλινούς αγοραστές στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Λεμεσού κατά την περίοδο 2021 έως 2024.

Οι αριθμοί παρατίθενται στο άρθρο ως μέρος της επιχειρηματολογίας του και δεν αποτελούν αυτοτελώς επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις κυπριακές αρχές.

Κατά τον συντάκτη, η παρουσία ισραηλινών κοινοτήτων στην περιοχή αυξάνει την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας, ιδιαίτερα απέναντι σε δίκτυα που ενδέχεται να αξιοποιούν εγκληματικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνει τη δημιουργία ενός μόνιμου περιφερειακού κέντρου πληροφοριών στη Λευκωσία, το οποίο θα λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Ισραήλ και χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συνεργασία Μοσάντ, ΚΥΠ και ΕΥΠ

Σύμφωνα με την πρόταση, στο κέντρο θα μπορούσαν να συμμετέχουν εξειδικευμένοι αξιωματούχοι της Μοσάντ, της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), της ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της αντίστοιχης υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και υπηρεσιών από την Αλβανία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία.

Ο προτεινόμενος μηχανισμός, τον οποίο ο αρθρογράφος ονομάζει «Balkan Counter-Proxy Fusion Cell», θα επικεντρωνόταν στη συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών για εγκληματικά δίκτυα που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσοι από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που εισηγείται περιλαμβάνονται η παρακολούθηση ύποπτων μετακινήσεων, η ανταλλαγή οικονομικών και επικοινωνιακών δεδομένων βάσει συμφωνημένων διαδικασιών, καθώς και ο συντονισμός των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις εντοπισμού απειλών.

Προτείνει επίσης κοινά προγράμματα εκπαίδευσης και συνεργασία για την αντιμετώπιση παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με διεθνή εγκληματικά δίκτυα.

Κατά τον ίδιο, η συγκρότηση ενός μόνιμου μηχανισμού θα επέτρεπε ταχύτερη ανταπόκριση σε διασυνοριακές απειλές, αντί της συνεργασίας αποκλειστικά κατά περίπτωση.

Στο σχέδιο και η τεχνητή νοημοσύνη

Μια δεύτερη διάσταση της εισήγησης αφορά τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.

Ο Άλβαρες Γκόμες εισηγείται τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο ονομάζει «Balkan Periphery Shield», με αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με συνοριακές διελεύσεις, θαλάσσιες μετακινήσεις και οικονομικές συναλλαγές.

Το σύστημα, σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό ασυνήθιστων δραστηριοτήτων πριν από την εκδήλωση ενδεχόμενων επιθέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρθρογράφος προτείνει τη διεξαγωγή τακτικών κοινών ασκήσεων μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία τους απέναντι σε διασυνοριακές απειλές.

Οι εισηγήσεις αυτές θα προϋπέθεταν, εφόσον εξετάζονταν από τις ενδιαφερόμενες χώρες, συμφωνίες για τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων, την προστασία προσωπικών πληροφοριών και τα όρια αρμοδιοτήτων των συμμετεχουσών υπηρεσιών.

Οι αναφορές στο Ιράν και στα Βαλκάνια

Στην ανάλυσή του, ο συντάκτης συνδέει τη σημερινή κατάσταση με την παρουσία του Ιράν στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία, την περίοδο 1992 έως 1995.

Υποστηρίζει ότι οι διαδρομές διακίνησης όπλων και τα δίκτυα που δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή επέτρεψαν στην Τεχεράνη να αναπτύξει μακροχρόνιες διασυνδέσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, επικαλείται έρευνες σύμφωνα με τις οποίες καταγράφηκαν 54 επιχειρήσεις που αποδίδονται στο Ιράν εκτός των συνόρων του μεταξύ 2021 και 2024, εκ των οποίων 16 φέρονται να περιλάμβαναν τη συμμετοχή προσώπων από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι αναφορές αυτές χρησιμοποιούνται από τον αρθρογράφο για να στηρίξει την εκτίμησή του ότι οι βαλκανικές χώρες αποτελούν περιοχή στην οποία ενδέχεται να δραστηριοποιούνται δίκτυα που συνδέονται με ιρανικά συμφέροντα.

Σημειώνεται ότι ο Χοσέ Λεβ Άλβαρες Γκόμες που υπογράφει το άρθρο είναι Αμερικανοϊσραηλινός αναλυτής διεθνούς ασφάλειας και γεωπολιτικής, με ειδίκευση σε ζητήματα της Μέσης Ανατολής, της τρομοκρατίας και των υπηρεσιών πληροφοριών. Είναι συνεργάτης του Middle East Forum και αρθρογράφος στην ενότητα γνώμης των Times of Israel.