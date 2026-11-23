Συνεχίζοντας μια δράση που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει αγκαλιαστεί από εργαζομένους, φίλους και υποστηρικτές του Κέντρου, το Ογκολογικό Κέντρο καλεί και φέτος όλους, με ή χωρίς μουστάκι, να δώσουν το παρόν τους, συμμετέχοντας σε μια πρωτοβουλία που θέτει την ανδρική υγεία στο επίκεντρο.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται το συμβολικό ξύρισμα, το οποίο θα αναλάβει ο Γιώργος Αχιλλέως του Specchio Hair Art. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποχωριστούν το μουστάκι τους, συμμετέχοντας με έναν διαφορετικό τρόπο στην προσπάθεια να ξεπεραστούν τα στερεότυπα και τα ταμπού που εξακολουθούν να περιβάλλουν την ανδρική υγεία. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν με τη ζωντανή μουσική τους οι Αναρέν Μπουρέκκ, ενώ δεν θα λείπουν τα σουβλάκια και οι μπίρες, δημιουργώντας μια ευχάριστη και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Πέραν από τον συμβολικό και ψυχαγωγικό της χαρακτήρα, η πρωτοβουλία στοχεύει να ενθαρρύνει τους άνδρες να μιλούν ανοιχτά για την υγεία τους, να ενημερώνονται και να μην παραμελούν τη φροντίδα του εαυτού τους.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Πάνος Εργατούδης, αναφερόμενος στη σημασία της φετινής πρωτοβουλίας, δήλωσε: «Μέσα από το χιούμορ και τον συμβολισμό της εκστρατείας του Νοέμβρη αναδεικνύεται ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα: η ανάγκη να μιλάμε πιο ανοιχτά για την ανδρική υγεία και να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Με τη φετινή μας εκδήλωση θέλουμε να δώσουμε αφορμή για συζήτηση, να ξεπεράσουμε τα ταμπού γύρω από τον καρκίνο του προστάτη και να ενθαρρύνουμε περισσότερους άνδρες να φροντίζουν την υγεία τους».

Με το μήνυμα «Το ξύρισμα είναι προαιρετικό. Η πρόληψη απαραίτητη!», το Ογκολογικό Κέντρο προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει στη φετινή εκδήλωση και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.