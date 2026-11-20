Αυτή την Κυριακή 22/11 μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

WONDER WOMAN – ΝΕΚΡΗ ΓΗ

Όταν ο κόσμος τελειώνει, η ελπίδα έχει ακόμη ένα όνομα

Σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό εκτυλίσσεται η ιστορία του WONDER WOMAN – ΝΕΚΡΗ ΓΗ. Η Νταϊάνα ξυπνά έπειτα από αιώνες σε έναν κόσμο που δεν θυμίζει σε τίποτα την πατρίδα που κάποτε γνώριζε. Η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης και οι τελευταίοι επιζώντες αναζητούν απεγνωσμένα έναν σωτήρα. Η Αμαζόνα ηρωίδα αναλαμβάνει να τους προστατεύσει, όμως σύντομα αντιλαμβάνεται πως η αποστολή της είναι πολύ πιο δύσκολη και προσωπική απ' όσο φανταζόταν. Τι συνέβη πραγματικά στη Γη; Ποιος ευθύνεται για την καταστροφή; Και πόσο μακριά θα χρειαστεί να φτάσει η ίδια για να προσφέρει στην ανθρωπότητα μια δεύτερη ευκαιρία;

Ο καταξιωμένος δημιουργός Daniel Warren Johnson παρουσιάζει μια τολμηρή, σκοτεινή και καθηλωτική εκδοχή της εμβληματικής ηρωίδας της DC. Με εντυπωσιακή εικονογράφηση, εκρηκτικές σκηνές δράσης και μια συγκινητική ιστορία που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με την ανθρώπινη διάσταση του ηρωισμού, το έργο ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης περιπέτειας υπερηρώων.

Γιατί ακόμη και στην πιο σκοτεινή εποχή, η ελπίδα μπορεί να γίνει η ισχυρότερη δύναμη.

WONDER WOMAN – ΝΕΚΡΗ ΓΗ

Μια επική περιπέτεια για την επιβίωση, τη θυσία και τη δύναμη να συνεχίζεις να πιστεύεις, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα.