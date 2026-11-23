Οι Γενικές Ασφάλειες παρουσιάζουν το ανανεωμένο MyGenikes App, την εφαρμογή που φέρνει την ασφάλιση στο σήμερα και τη μετατρέπει σε μια απλή, άμεση και απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία. Με σύγχρονο σχεδιασμό και έξυπνες λειτουργίες, το νέο app δίνει στους πελάτες τον έλεγχο, όπου κι αν βρίσκονται και όποτε κι αν το χρειαστούν.
Γενικές Ασφάλειες: Κατέβασε την ηρεμία σου με το ανανεωμένο MyGenikes App.
Μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν ασφαλιστήρια Κατοικίας και Οχήματος, να διαχειρίζονται εύκολα όλα τα ενεργά τους Συμβόλαια, να ενημερώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να πραγματοποιούν συγκεκριμένες τροποποιήσεις σε Συμβόλαια Κατοικίας και Οχήματος. Παράλληλα, η αλλαγή τρόπου πληρωμής και η εξόφληση ασφαλίστρων γίνονται σε λίγα μόνο βήματα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα εξυπηρέτησης.
Το αναβαθμισμένο MyGenikes App ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη της εξυπηρέτησης, με δυνατότητα ψηφιακής υποβολής και παρακολούθησης επιλεγμένων κατηγοριών Απαιτήσεων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και άμεση πρόσβαση στην οδική βοήθεια με live tracking. Κάθε λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ταχύτητα, διαφάνεια και σιγουριά, τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.
Περισσότερο από μια εφαρμογή, το MyGenikes App αποτελεί έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό ασφαλιστικό σύμμαχο. Σχεδιασμένο για να απλοποιεί την ασφαλιστική εμπειρία, προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου, άμεση πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες και μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση της ασφαλιστικής προστασίας.
Κατέβασέ το σήμερα και μαζί κατέβασε την ηρεμία σου!
Διαθέσιμες υπηρεσίες και όροι χρήσης στο site των Γενικών Ασφαλειών: Γενικές Ασφάλειες - Genikes Insurance
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