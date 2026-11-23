Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η παρουσία του λιονταριού καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, περίπου στις 18:00, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Οι εικόνες προκάλεσαν την κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στη δασική έκταση.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Hürriyet, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, ενώ ειδικά κλιμάκια ερεύνησαν πεζή την περιοχή. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το ζώο φέρεται να εντοπίστηκε μέσω θερμικής κάμερας, ωστόσο τα συνεργεία έχασαν στη συνέχεια τα ίχνη του εξαιτίας της πυκνής βλάστησης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων και η δημοτική αστυνομία του Σαρίγερ, ενώ στην περιοχή βρίσκονται κτηνίατροι, με στόχο το λιοντάρι να συλληφθεί ζωντανό. Σύμφωνα με την ενημέρωση των τοπικών αρχών, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε ορισμένα σημεία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες και να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος για τους κατοίκους.

Ο δήμαρχος του Σαρίγερ, Μουσταφά Οκτάι Ακσού, κάλεσε τους κατοίκους να μη βγαίνουν από τα σπίτια τους, επισημαίνοντας ότι η παρουσία πολιτών στην περιοχή θα μπορούσε να δυσχεράνει τις προσπάθειες εντοπισμού του ζώου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ενδέχεται να πρόκειται για θηλυκό λιοντάρι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί οριστικά η ταυτότητά του.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να διέφυγε από ιδιωτικό κτήμα

Παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκε ένα λιοντάρι να κυκλοφορεί ελεύθερο σε δασική περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τη Hürriyet, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι το ζώο να διέφυγε από ιδιωτικό κτήμα της περιοχής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η προέλευσή του ή να έχει ταυτοποιηθεί ιδιοκτήτης.

Για την υπόθεση έχει αρχίσει και αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το ζώο βρέθηκε στην περιοχή.

Μιλώντας στη Hürriyet, ο καθηγητής Δασολογίας Ζεϊνέλ Αρσλανγκιουντογντού ανέφερε ότι παραμένει άγνωστο πώς έφθασε το συγκεκριμένο λιοντάρι στην Τουρκία. Αναφερόμενος στο παράνομο εμπόριο άγριων ζώων, σημείωσε ότι το φαινόμενο έχει γίνει περισσότερο ορατό τα τελευταία χρόνια, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν αποτελεί από μόνο του τεκμήριο αύξησης της παράνομης διακίνησης.

Η επικεφαλής της συνοικίας Ουσκουμρούκιοϊ, Σεϊντά Ουστ, ανέφερε ότι κατά τα 22 χρόνια που ζει στην περιοχή έχουν καταγραφεί περιστατικά με άλλα ασυνήθιστα ζώα, όπως πιθήκους και φίδια, αλλά ποτέ στο παρελθόν με λιοντάρι.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή όπου αναζητείται το ζώο.